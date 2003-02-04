crystalapple11

Фрилансер копировщик текста

Я специализируюсь на перепечатке текстов из различных источников, включая отсканированные документы и книжные материалы. Моя работа включает в себя такие задачи, как ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, а также сверка текста после внесения правок в графических файлах. Я также могу извлекать информацию из картинок, аудио и видео файлов.

При сотрудничестве со мной вы можете ожидать вежливого общения, быстрого и эффективного выполнения работ и соблюдения всех сроков.