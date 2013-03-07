Больше за меньшие деньги

Здравствуйте! Меня зовут Артем и я основатель Crystal Studio. Три года назад мне нужно было обработать фото, которые я снял на отдыхе. Фотографии были сняты днем на хорошую камеру и им требовалась лишь базовая обработка. Когда я услышал цену мне показалось я ослышался. В этот момент родилась наша студия. Безусловно, профессиональная обработка это тяжелый и кропотливый труд, но человек которому требуется базовая обработка не должен платить наравне с рекламными агентствами и журналами. Долгое время я работал в команде западных редакторов, а затем предоставлял самостоятельные услуги. И вот, в 2012 году, было принято решение предложить этот сервис на рынке СНГ.