Разработка, продажа и аутсорсинг ПО

Разработка программного обеспечения на заказ.

Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, веб-решений и баз данных для любых платформ (Microsoft Windows и Unix-подобных систем, в том числе Windows Mobile, Symbian, Android) на любых языках программирования (Visual C , Delphi, Builder, Java, PHP и так далее) и с использованием любых средств разработки (Visual Studio, Netbeens и так далее ) и систем управления базами данных (MS SQL Server, MySql, Oracle). Сроки разработки варьируются от одного месяца до 6 месяцев в зависимости от типа и рода поставляемых задач.

Разработка бизнес-приложений;

Разработка интернет-систем и WEB-сервисов;

Разработка приложений для мобильных устройств и терминалов сбора данных;

Разработка систем для сенсорных киосков и платёжных терминалов;

Проектирование и создание баз данных.