csgodouble

[url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]Техническое задание[/url][list][*]человек проходит авторизацию на сайте через steam[*]вносит депозит на сайт (вещи cs:go) [*]бот зачисляет на сайт деньги (цены берутся на [url=http://csgo.steamanalyst.com/][/url][url=http://csgo.steamanalyst.com/]http://csgo.steamanalyst.com/[/url])[*]человек играет на сайте и если повезет то умножает свои деньги после победы забирает вещи на выбор ...