css_css_css

Сергей css_css_css

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Многопоточный скрипт на Python

    $50

    Многопоточный скрипт на Python - проверка уникальности фото в Google _____________________________________________________________ Задание: Нужен многопоточный скрипт на Python проверки изображения на уникальность в Google. С поддержкой прокси. Входные данные для софта URL прокси ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка модулей ShopCMS

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать модули ShopCMS. ТЗ прикладываю. От Вас обязательно: - Условия работы; - Сроки; - Цены. Оплата будет производиться ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автоматический модуль оплаты для ShopCMS

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Как я понимаю сам модуль оплаты ShopCMS не позволяет выводит информацию в административную часть магазина, о совершении перевода денег. Интересует модуль, который позволит на любом этапе во время покупки, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта НИИ БЖД РБ

    $100

    Существует сайт Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан» (ГУП НИИ БЖД РБ) Ссылка: http://risla.ru/ Требуется доработать дизайн таким образом: 1. Чтобы было отражало деятельность компании ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-анимация логотипа

    Требуется сделать flash-анимацию логотипа. Для опытного flash-дизайнера это 5-10 минутная работа. Логотип выкладываю вместе с проектом. Оплата: 500-1000р. перевод wmr/wmz/wme (web-money) Предоплата: По договоренности ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультации Flex-программиста

    Задача привязка Flex c ArcGis Server. 1. Анализ, слежение и отображение изменение данных. 2. Консультирование. Для хорошего программиста это будет задачей на пару дней. Половина задания уже готово. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн шаблона DLE.

    $15

    Есть сайт на DLE. Нужно немного переделать шаблон сайта, вернее его дизайн. Для человека которым этим занимается не в 1 раз - это существенно недолго. Бюджет работы - 500р. Смотрю ...

    DLE
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт-визитка. SEO

    Здраствуйте. Требуется SEOшник. Желательно из Уфы. Помощь в раскрутре сайта на DLE. Желательно помошник. Также нужно будет чуток помочь в дизайне. Жду от ...

    DLE
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать шаблон

    Тут в принципе можно убить 2-3часа... Нужно мне помочь... Срочный проект... Пишите в аську, вечером мне время уделяете и все! 496-976-307 http://www.life-in-energy.ru/index.php http://proverka.wallst.ru/www.jpg Оплата сразу после сдачи проекта! Нужно ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программинг shop-script

    !Срочно! Нужен программер shop-script! Работа на несколько часов! Для профи думаю на 1час. Оплата символическая, но если все сделаем быстро. будет много заказов. рассматриваю предложения только в аське. Спасибо. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натянуть дизайн

    Нужно натянуть верстку на cms, срочно. Если сделайте 1заказ на ура, будет их много. Все при личной переписке. Знание shop-cms, smarty. icq 496-976-307 Отвечаю только в аське.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

web-digest
Куничик 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
13 лет назад
Добавить блок "Обсуждение товара" в Shop-script
Было очень приятно работать с таким заказчиком. Четкое ТЗ, и своевременная оплата. Спасибо большое!
Отличный, отвественный и шустрый программист. Беру себе на заметку и буду часто его просить о помощи! Сергей, большое Вам спасибо!
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