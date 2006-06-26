Константин Спивак cst21400cst21400
Уровень образования:
Высшее
Опыт работы
Период работы:
С февраля 2010 года по настоящее время
Должность:
Инженер административно хозяйственной службы (Полная занятость)
Название организации:
ГБУЗ «Перинатальный центр» РО, г. Ростов-на-Дону
Период работы:
С сентября 2006 года по февраль 2010 г
Должность:
Главный государственный таможенный инспектор (Полная занятость)
Название организации:
Южное таможенное управление, г. Ростов-на-Дону
Внешнеэкономическая деятельность
Должностные обязанности и достижения:
Администрирование средств криптографической защиты информации (на основе криптошлюзов АПКШ "Континент"). Комплекс был развернут и введён в эксплуатацию мною в течении 3 дней после устройства на работу;
Проверка соблюдения требований (состояния обеспечения) нормативно-справочной документации в области защиты информации в подразделения аппарата управления и в таможенных органах региона;
Администрирование средств защиты информации от несанкционированного доступа (АМДЗ "Аккорд", Соболь (SecretNet), межсетевые экраны ССПТ-1М, ССПТ-2);
Разработка нормативно-справочных документов (мною разработан «Порядок подключения к сегменту ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России для передачи данных с использованием средств криптографической защиты информации»);
Разработка и совершенствование политики информационной безопасности в аппарате управления и таможнях региона;
Контроль доступа к информационно-вычислительным сетям общего пользования (на основе ПО контроля доступа MIMEsweeper for WEB 5.0-5.2). ПО MIMEsweeper for WEB изучено, установлено и настроено мною в течении 5 рабочих дней по документации на английском языке (без использования словаря и переводчика);
Администрирование сервера Active Directory (Регистрация/удаление учётных записей пользователей, формирование политик Домена);
Организация антивирусной защиты информации на предприятии (на основе программного комплекса Kaspersky Enterprise Space Security);
Организация комплекса работ по аттестации объектов информатизации аппарата управления обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные в соответствии с требованиями СТР-К и Законе о персональных данных от 26.06.2006 № 152ФЗ;
Установка, настройка и сопровождение Центра Сертификации (6 серверов) на основе СКЗИ КриптоПро, генерация электронных цифровых подписей для должностных лиц аппарата управления и таможен региона, настройка и подключение пунктов удалённой регистрации таможен региона к Центру сертификации аппарата управления, установка и настройка средств защиты информации (носителей ЭЦП) e-token SmartCard;
Мною было вынесено (но не одобрено) предложение об использовании на средствах вычислительной техники обрабатывающих персональные данные, конфиденциальную информацию и информацию содержащую сведения составляющие государственную тайну в качестве операционной системы ОС Linux Mandriva 9.1.
Период работы:
С марта 2006 по июнь 2006 года
Должность:
Сервис-инжинер по обслуживанию комп.техники (Полная занятость)
Название организации:
ООО "Сиквент-Сервис", г. Ростов-на-Дону
Сопровождение средств вычислительной техники организаций.
Должностные обязанности и достижения:
Приобретение, установка, настройка и сопровождение средств вычислительной техники (установка и настройка операционной системы и программного обеспечения);
Установка, настройка, обновление и сопровождение программных продуктов компании 1С;
Установка, настройка и обновление средств антивирусной защиты информации;
Администрирование серверов с ОС семейства Windows.
Период работы:
С ноября 2004 по октябрь 2005 года
Должность:
Старший инспектор (Полная занятость)
Название организации:
Карачаево-Черкесское отделение сберегательного банка №8585, г. Черкесск
Банковская деятельность
Должностные обязанности и достижения:
Проведение проверок состояния информационной безопасности в доп. офисах;
Генерация электронных цифровых подписей для сотрудников КЧ ОСБ 8585 и сотрудников доп. офисов;
Установка и настройка средств защиты информации ФПСУ – IP и АМДЗ Аккорд.
Период работы:
С сентября 2004 по ноябрь 2004 года
Должность:
Старший государственный таможенный инспектор (по информационной безопасности) (Полная занятость)
Название организации:
Карачаево-Черкесская таможня, г. Черкесск
Внешнеэкономическая деятельность
Должностные обязанности и достижения:
Администрирование средств защиты информации от несанкционированного доступа (АМДЗ "Аккорд", Соболь (SecretNet), межсетевые экраны ССПТ-1М, ССПТ-2);
Организация антивирусной защиты информации на предприятии (на основе программного комплекса Kaspersky Enterprise Space Security);
Организация работ по проведению аттестации объектов информатизации предназначенных для обработки информации содержащей сведения составляющие государственную тайну в соответствии с требованиями СТР-97.
Период работы:
С сентября 2003 по сентябрь 2004 года
Должность:
Главный государственный таможенный инспектор ОФТДиУДС (Полная занятость)
Название организации:
Карачаево-Черкесская таможня, г. Черкесск
Внешнеэкономическая деятельность
Должностные обязанности и достижения:
Контроль правильности начисления и взымания таможенных платежей
Период работы:
С октября 2002 по сентябрь 2003 года
Должность:
Ведущий таможенный инспектор ОТСиТА (Полная занятость)
Название организации:
Карачаево-Черкесская таможня, г. Черкесск
Внешнеэкономическая деятельность
Должностные обязанности и достижения:
Ведение таможенной статистики
Период работы:
С октября 2000 по сентябрь 2002 года
Должность:
Менеджер по обслуживанию СПС "КонсультантПлюс" (Частичная занятость)
Название организации:
ООО "Фирма Дева", г. Черкесск
Сопровождение СПС "КонсультантПлюс"
Должностные обязанности и достижения:
Установка, настройка, обновление СПС "КонсультантПлюс";
Работа с клиентами (заключение, продление и расторжение контрактов).
Образование
Учебное заведение:
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия, г. Черкесск
Дата окончания:
Июнь 2003 года
Факультет:
Прикладной математикик и информатики
Специальность:
Математик-Инжинер
Форма обучения:
Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса:
Система анализа содержимого HTTP-трафика MIMEsweeper for WEB
Учебное заведение:
УЦ "Информзащита", г. Москва
Дата окончания:
Май 2009 года
Название курса:
Обеспечение сетевой безопасности при межсетевом взаимодействии с использованием межсетевых экранов семейства ССПТ
Учебное заведение:
УЦ "Информзащита", г. Санкт-Петербург
Дата окончания:
Март 2009 года
Название курса:
Виртуальные частные сети на основе аппаратно-программного комплекса "Континент"
Учебное заведение:
УЦ "Информзащита", г. Москва
Дата окончания:
Февраль 2009 года
Название курса:
Безопасность безпроводных сетей
Учебное заведение:
УЦ "Информзащита", г. Москва
Дата окончания:
Сентябрь 2008 года
Название курса:
Углубленное изучение английского языка
Учебное заведение:
"Российская таможенная академия" Ростовский филиал, г. Ростов-на-Дону
Продолжительность:
200 уч., часов
Дата окончания:
Декабрь 2007 года
Название курса:
Технологии обеспечения информационной безопасности в таможенных органах
Учебное заведение:
ФПК Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, г. Санкт-Петербург
Продолжительность:
72 часа
Дата окончания:
Октябрь 2007 года
Название курса:
Информационное обеспечение деятельности таможенных органов
Учебное заведение:
ФПК Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, г. Санкт-Петербург
Продолжительность:
80 часов
Дата окончания:
Ноябрь 2006 года
Название курса:
Основы и методы анализа в таможенной статистике внешней торговли
Учебное заведение:
Ростовский филиал Российской таможенной академии, г. Ростов-на-Дону
Продолжительность:
72 часа
Дата окончания:
Октябрь 2002 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Разговорный
Компьютерные навыки и знания:
Знание операционных систем семейства:
Windows 95/98/ME/2000/Vista/7;
Linux Ubuntu/Mandriva,
Знание серверных операционных систем семейства Windows 2000 server/2003;
Знание языков программирования:
Pascal;
C/C++;
Assembler;
C++ Builder;
Delphi.
Дополнительная информация
Наличие водительских прав:
Категории B, C
Ключевые навыки и достижения:
Исполнял обязанности начальника отдела информационной безопасности и технической защиты информации (в общей сложности больше 1 года).