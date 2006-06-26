Уровень образования:

Высшее

Опыт работы

Период работы:

С февраля 2010 года по настоящее время

Должность:

Инженер административно хозяйственной службы (Полная занятость)

Название организации:

ГБУЗ «Перинатальный центр» РО, г. Ростов-на-Дону

Период работы:

С сентября 2006 года по февраль 2010 г

Должность:

Главный государственный таможенный инспектор (Полная занятость)

Название организации:

Южное таможенное управление, г. Ростов-на-Дону

Внешнеэкономическая деятельность

Должностные обязанности и достижения:

Администрирование средств криптографической защиты информации (на основе криптошлюзов АПКШ "Континент"). Комплекс был развернут и введён в эксплуатацию мною в течении 3 дней после устройства на работу;

Проверка соблюдения требований (состояния обеспечения) нормативно-справочной документации в области защиты информации в подразделения аппарата управления и в таможенных органах региона;

Администрирование средств защиты информации от несанкционированного доступа (АМДЗ "Аккорд", Соболь (SecretNet), межсетевые экраны ССПТ-1М, ССПТ-2);

Разработка нормативно-справочных документов (мною разработан «Порядок подключения к сегменту ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России для передачи данных с использованием средств криптографической защиты информации»);

Разработка и совершенствование политики информационной безопасности в аппарате управления и таможнях региона;

Контроль доступа к информационно-вычислительным сетям общего пользования (на основе ПО контроля доступа MIMEsweeper for WEB 5.0-5.2). ПО MIMEsweeper for WEB изучено, установлено и настроено мною в течении 5 рабочих дней по документации на английском языке (без использования словаря и переводчика);

Администрирование сервера Active Directory (Регистрация/удаление учётных записей пользователей, формирование политик Домена);

Организация антивирусной защиты информации на предприятии (на основе программного комплекса Kaspersky Enterprise Space Security);

Организация комплекса работ по аттестации объектов информатизации аппарата управления обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные в соответствии с требованиями СТР-К и Законе о персональных данных от 26.06.2006 № 152ФЗ;

Установка, настройка и сопровождение Центра Сертификации (6 серверов) на основе СКЗИ КриптоПро, генерация электронных цифровых подписей для должностных лиц аппарата управления и таможен региона, настройка и подключение пунктов удалённой регистрации таможен региона к Центру сертификации аппарата управления, установка и настройка средств защиты информации (носителей ЭЦП) e-token SmartCard;

Мною было вынесено (но не одобрено) предложение об использовании на средствах вычислительной техники обрабатывающих персональные данные, конфиденциальную информацию и информацию содержащую сведения составляющие государственную тайну в качестве операционной системы ОС Linux Mandriva 9.1.

Период работы:

С марта 2006 по июнь 2006 года

Должность:

Сервис-инжинер по обслуживанию комп.техники (Полная занятость)

Название организации:

ООО "Сиквент-Сервис", г. Ростов-на-Дону

Сопровождение средств вычислительной техники организаций.

Должностные обязанности и достижения:

Приобретение, установка, настройка и сопровождение средств вычислительной техники (установка и настройка операционной системы и программного обеспечения);

Установка, настройка, обновление и сопровождение программных продуктов компании 1С;

Установка, настройка и обновление средств антивирусной защиты информации;

Администрирование серверов с ОС семейства Windows.

Период работы:

С ноября 2004 по октябрь 2005 года

Должность:

Старший инспектор (Полная занятость)

Название организации:

Карачаево-Черкесское отделение сберегательного банка №8585, г. Черкесск

Банковская деятельность

Должностные обязанности и достижения:

Проведение проверок состояния информационной безопасности в доп. офисах;

Генерация электронных цифровых подписей для сотрудников КЧ ОСБ 8585 и сотрудников доп. офисов;

Установка и настройка средств защиты информации ФПСУ – IP и АМДЗ Аккорд.

Период работы:

С сентября 2004 по ноябрь 2004 года

Должность:

Старший государственный таможенный инспектор (по информационной безопасности) (Полная занятость)

Название организации:

Карачаево-Черкесская таможня, г. Черкесск

Внешнеэкономическая деятельность

Должностные обязанности и достижения:

Администрирование средств защиты информации от несанкционированного доступа (АМДЗ "Аккорд", Соболь (SecretNet), межсетевые экраны ССПТ-1М, ССПТ-2);

Организация антивирусной защиты информации на предприятии (на основе программного комплекса Kaspersky Enterprise Space Security);

Организация работ по проведению аттестации объектов информатизации предназначенных для обработки информации содержащей сведения составляющие государственную тайну в соответствии с требованиями СТР-97.

Период работы:

С сентября 2003 по сентябрь 2004 года

Должность:

Главный государственный таможенный инспектор ОФТДиУДС (Полная занятость)

Название организации:

Карачаево-Черкесская таможня, г. Черкесск

Внешнеэкономическая деятельность

Должностные обязанности и достижения:

Контроль правильности начисления и взымания таможенных платежей

Период работы:

С октября 2002 по сентябрь 2003 года

Должность:

Ведущий таможенный инспектор ОТСиТА (Полная занятость)

Название организации:

Карачаево-Черкесская таможня, г. Черкесск

Внешнеэкономическая деятельность

Должностные обязанности и достижения:

Ведение таможенной статистики

Период работы:

С октября 2000 по сентябрь 2002 года

Должность:

Менеджер по обслуживанию СПС "КонсультантПлюс" (Частичная занятость)

Название организации:

ООО "Фирма Дева", г. Черкесск

Сопровождение СПС "КонсультантПлюс"

Должностные обязанности и достижения:

Установка, настройка, обновление СПС "КонсультантПлюс";

Работа с клиентами (заключение, продление и расторжение контрактов).

Образование

Учебное заведение:

Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия, г. Черкесск

Дата окончания:

Июнь 2003 года

Факультет:

Прикладной математикик и информатики

Специальность:

Математик-Инжинер

Форма обучения:

Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса:

Система анализа содержимого HTTP-трафика MIMEsweeper for WEB

Учебное заведение:

УЦ "Информзащита", г. Москва

Дата окончания:

Май 2009 года

Название курса:

Обеспечение сетевой безопасности при межсетевом взаимодействии с использованием межсетевых экранов семейства ССПТ

Учебное заведение:

УЦ "Информзащита", г. Санкт-Петербург

Дата окончания:

Март 2009 года

Название курса:

Виртуальные частные сети на основе аппаратно-программного комплекса "Континент"

Учебное заведение:

УЦ "Информзащита", г. Москва

Дата окончания:

Февраль 2009 года

Название курса:

Безопасность безпроводных сетей

Учебное заведение:

УЦ "Информзащита", г. Москва

Дата окончания:

Сентябрь 2008 года

Название курса:

Углубленное изучение английского языка

Учебное заведение:

"Российская таможенная академия" Ростовский филиал, г. Ростов-на-Дону

Продолжительность:

200 уч., часов

Дата окончания:

Декабрь 2007 года

Название курса:

Технологии обеспечения информационной безопасности в таможенных органах

Учебное заведение:

ФПК Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, г. Санкт-Петербург

Продолжительность:

72 часа

Дата окончания:

Октябрь 2007 года

Название курса:

Информационное обеспечение деятельности таможенных органов

Учебное заведение:

ФПК Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, г. Санкт-Петербург

Продолжительность:

80 часов

Дата окончания:

Ноябрь 2006 года

Название курса:

Основы и методы анализа в таможенной статистике внешней торговли

Учебное заведение:

Ростовский филиал Российской таможенной академии, г. Ростов-на-Дону

Продолжительность:

72 часа

Дата окончания:

Октябрь 2002 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Разговорный

Компьютерные навыки и знания:

Знание операционных систем семейства:

Windows 95/98/ME/2000/Vista/7;

Linux Ubuntu/Mandriva,

Знание серверных операционных систем семейства Windows 2000 server/2003;

Знание языков программирования:

Pascal;

C/C++;

Assembler;

C++ Builder;

Delphi.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав:

Категории B, C

Ключевые навыки и достижения:

Исполнял обязанности начальника отдела информационной безопасности и технической защиты информации (в общей сложности больше 1 года).