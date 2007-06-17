Основным направлением является индивидуальный дизайн(не шаблонный).
Ручная верстка как табличная так и безтабличная(с использованием DIVов).
Так же занимаемся созданием созданием сайтов "под ключ", в том числе созданые на PHP.
Возможно создание любых других дизайнов(печатная продукция, фирменный стиль и т.п.).
Опыт работы в данной сфере более 2х лет.
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Портфолио
- "AxiomArt"(вариант2)365 просмотров
- УТиМ(вторая версия)436 просмотров
- Ситек(основная)334 просмотра
- Ситек(главная)340 просмотров
- Макет сайта для УТиМ368 просмотров