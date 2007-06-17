Основным направлением является индивидуальный дизайн(не шаблонный).

Ручная верстка как табличная так и безтабличная(с использованием DIVов).

Так же занимаемся созданием созданием сайтов "под ключ", в том числе созданые на PHP.

Возможно создание любых других дизайнов(печатная продукция, фирменный стиль и т.п.).

Опыт работы в данной сфере более 2х лет.