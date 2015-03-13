Если задача нерешаема значит пора менять постановку.

skype:ctrelok13

Занимаюсь небольшими проектами как фрилансер, на работе ввели сокращенную неделю. Основная работа в банке архитектором решений, бывший аналитик систем в том же банке. Занимался внедрением и сопровождением ПО на производстве, конфигурированием Windows и GNU/Linux, различных БД SQL и прочее.

Проконсультирую и составлю ТЗ на любое интеграционное взаимодействие, внесу в backend сайта доработки по вашей постановке либо сниму бизнес потребность и помогу реализовать.

Работа на php/mysql в течении 3-х лет (+HTML(web 2.0)+CSS+js).