Если задача нерешаема значит пора менять постановку.
skype:ctrelok13
Занимаюсь небольшими проектами как фрилансер, на работе ввели сокращенную неделю. Основная работа в банке архитектором решений, бывший аналитик систем в том же банке. Занимался внедрением и сопровождением ПО на производстве, конфигурированием Windows и GNU/Linux, различных БД SQL и прочее.
Проконсультирую и составлю ТЗ на любое интеграционное взаимодействие, внесу в backend сайта доработки по вашей постановке либо сниму бизнес потребность и помогу реализовать.
Работа на php/mysql в течении 3-х лет (+HTML(web 2.0)+CSS+js).
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