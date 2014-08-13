Услуги по профессиональному переводу (английский язык)

Услуги:

- перевод с английского на русский

- перевод с русского на английский

Обладатель сертификата ESOL Cambridge Certificate in Advanced English Holder, уровень C1 (2012 г.).

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет глобальных процессов, специальность – международные отношения (2014 г.).

Окончил Лингвистический лицей при МГЛУ им. Мориса Тореза (2009 г.).

Языковая стажировка в американской лингвистической школе EC, 1 месяц, сертификат (2013 г.).