Приветствую!

Моя специализация:

-дизайн сайтов

-логотипы

Дизайнер я начинающий, поэтому в портфолио выложены работы, чтоб можно было определить мой уровень.

К работе отношусь с огромным энтузиазмом и ответственностью!

Исходники отправляю после 100% оплаты.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

-соблюдение сроков

-доступные цены

-индивидуальный подход

-дружелюбное отношение

Тестовых заданий не выполняю.

Долгосрочное сотрудничество приветствуется.

Обращайтесь, поработаем!=)

E-mail: [email protected]

С уважением, Оксана.