Приветствую!
Моя специализация:
-дизайн сайтов
-логотипы
Дизайнер я начинающий, поэтому в портфолио выложены работы, чтоб можно было определить мой уровень.
К работе отношусь с огромным энтузиазмом и ответственностью!
Исходники отправляю после 100% оплаты.
Сотрудничая со мной, вы получаете:
-соблюдение сроков
-доступные цены
-индивидуальный подход
-дружелюбное отношение
Тестовых заданий не выполняю.
Долгосрочное сотрудничество приветствуется.
Обращайтесь, поработаем!=)
E-mail: [email protected]
С уважением, Оксана.
Дизайн сайтов
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