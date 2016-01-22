Условия работы и цены

Моя работа по копирайту и рерайту стоит от 40 до 60 рублей за 1 000 печатных знаков без пробелов. Стоимость переводов с английского,французского и испанского от 70 руб за 1000 знаков без пробелов. Окончательная цена зависит от тематики, сроков, задач и рассчитывается строго индивидуально. 1 000 печатных знаков — это количество букв без пробелов. На одном листе формата А4, шрифтом Times New Roman, 12 примерно 3 000 печатных знаков с пробелами.Я работаю только по предоплате. Парочку раз доверял солидности компаний, но их обманов мне хватило, чтобы никогда больше не работать без предоплаты. Размер предоплаты зависит от суммы заказа: если эта сумма до 1 000 рублей — предоплата 100%. Общая сумма заказа более 1 000 рублей — предоплата 50% до начала работы и 50% после сдачи текста. Внимание! Текст сдаётся не целиком, а ровно половина. Вторая половина поступает к вам после получения мной оставшейся суммы. Со своей стороны гарантирую внесение правок по требованию заказчика и никогда не бросаю работу незаконченной.

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