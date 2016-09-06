Визуализация и моделирование - быстро, красиво, качественно!
Доброго времени суток!
Меня зовут Антон, я архитектор, 3D-моделлер и визуализатор, сооснователь студии трёхмерной графики CubeHouse.
Специализируюсь на двух видах деятельности:
- визуализация, т.е. создание художественных фотореалистичных изображений зданий, интерьеров, любых объектов с помощью 3D графики, в рекламных либо иных целях;
- создание трёхмерных моделей зданий, предметов, элементов декора, со стопроцентной деталировкой для печати на 3D принтерах либо станках ЧПУ.
Мои принципы работы:
+ Разумные цены!
+ Качественная работа!
+ Всегда на связи!
+ Точно в срок!
Контактный телефон: +7 (953) 503-88-44
Группа Вконтакте: https://vk.com/cubehouse_3d
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Портфолио
- 3D модель барельефа (собор Василия Блаженного)317 просмотров
- 3D модель собора Василия Блаженного в г. Москва1331 просмотр
- 3D модель замка Кёнигсберг в г. Калининград2904 просмотра
- 3D модель мечети Кул-Шариф в г. Казань1922 просмотра
- 3D модель триумфальной арки в г. Иркутск605 просмотров
- 3D модель архитектурного ансамбля на острове Кижи865 просмотров