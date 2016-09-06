Визуализация и моделирование - быстро, красиво, качественно!

Доброго времени суток!

Меня зовут Антон, я архитектор, 3D-моделлер и визуализатор, сооснователь студии трёхмерной графики CubeHouse.

Специализируюсь на двух видах деятельности:

- визуализация, т.е. создание художественных фотореалистичных изображений зданий, интерьеров, любых объектов с помощью 3D графики, в рекламных либо иных целях;

- создание трёхмерных моделей зданий, предметов, элементов декора, со стопроцентной деталировкой для печати на 3D принтерах либо станках ЧПУ.

Мои принципы работы:

+ Разумные цены!

+ Качественная работа!

+ Всегда на связи!

+ Точно в срок!

Контактный телефон: +7 (953) 503-88-44

Группа Вконтакте: https://vk.com/cubehouse_3d