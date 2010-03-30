cubesun

Всеволод Архангельский cubesun

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Markupmaster.ru ~ качественная (x)html вёрстка сайтов

- Блочная вёрстка (таблицы – для табличных данных);

- Кроcсбраузерность (IE 6+, FF 3+, Opera 9+, Chrome,

Safari 2+);

- Соблюдение семантики кода;

- Валидность;

- Поддержка различных разрешений экрана;

- Легко читаемый и изменяемый код;

- Стандарт XHTML 1.0 Strict.

Верстка 1500 р. - главная,

500 р. - внутренняя страница.

Сроки - от 6 часов

Портфолио http://markupmaster.ru/works/

Отзывы http://www.free-lance.ru/users/cubesun/opinions/

HTML
HTML-верстка
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