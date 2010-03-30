Markupmaster.ru ~ качественная (x)html вёрстка сайтов
- Блочная вёрстка (таблицы – для табличных данных);
- Кроcсбраузерность (IE 6+, FF 3+, Opera 9+, Chrome,
Safari 2+);
- Соблюдение семантики кода;
- Валидность;
- Поддержка различных разрешений экрана;
- Легко читаемый и изменяемый код;
- Стандарт XHTML 1.0 Strict.
Верстка 1500 р. - главная,
500 р. - внутренняя страница.
Сроки - от 6 часов
Портфолио http://markupmaster.ru/works/
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HTML-верстка
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