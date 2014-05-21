cure13

Антон cure13

 
30 летУкраина/Кременчуг
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Город: Кременчуг

Дата рождения: 28.09.1993

Семейное положение: не женат

Образование: КрТЗТ 2008 - 2012 (техник-электромеханник)

Языки: Украинский - родной

Английский - нормально (разговорный, технический)

Русский - хорошо

Знание office, win, linux, mac, администрирование WP, joomla, drupal.

Опыт работы:

- Простір ідей - 2013 - 2014 (Работа с WordPress (администратор, контент менеджер), flash, php, jquery, наполнение контента, icecast2)

Текущий проект - prostir.org.ua

PHPWordPressJoomlaDrupaljQueryLinuxFlash
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1517
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1667
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2276
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#3427