Город: Кременчуг
Дата рождения: 28.09.1993
Семейное положение: не женат
Образование: КрТЗТ 2008 - 2012 (техник-электромеханник)
Языки: Украинский - родной
Английский - нормально (разговорный, технический)
Русский - хорошо
Знание office, win, linux, mac, администрирование WP, joomla, drupal.
Опыт работы:
- Простір ідей - 2013 - 2014 (Работа с WordPress (администратор, контент менеджер), flash, php, jquery, наполнение контента, icecast2)
Текущий проект - prostir.org.ua
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1517
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1667
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2276
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#3427