Логист, юрист, руководитель проектов

Образование

2004 - 2009 гг.

Всероссийская академия внешней торговли.

Факультет: Международно-правовой.

Специальность: Международное публичное право.

2012 г.

Курсы повышения квалификации в АНО «Юридический институт «М-Логос».

Курс: Договорное право: актуальные вопросы и судебная практика.

Опыт работы

Апрель 2011 — по настоящее время

Stratus Technologies (г. Москва)

Сфера деятельности компании: Информационные технологии/системная интеграция – отказоустойчивое серверное оборудование и программное обеспечение.

Руководитель проектов, Логист

Логистика: организация доставки грузов из Европы в Россию, а из России - конечному клиенту; Взаимодействие с курьерскими службами, в том числе в отношении процедуры растаможивания грузов: составление и подготовка двуязычных документов; Взаимодействие с юридической службой, находящейся на аутсорсинге; Осуществление платежных операций через банк клиент;

Отправка деловой корреспонденции; Составление доверенностей, путевых листов; Общение с клиентом с момента его обращения в компанию до момента отгрузки заказанного им оборудования: согласование договора, размещение заказа, отправка документов, контроль за перемещением оборудования, отгрузка, постоянное информирование клиента; Взаимодействие с иностранными юристами, составление двуязычных документов; Организация и ведение делопроизводства (составление реестров, ведение описей); Ведение деловой переписки, как с российскими партнерами/клиентами/поставщиками, так и с зарубежными (преимущественно на английском языке); Поддержание деловых связей/отношений с партнерами/клиентами/поставщиками, в том числе закупка поздравительных брендированных подарков и их последующая рассылка.

Октябрь 2010 — Январь 2011 (4 месяца)

ООО «СВТ-Логистика» (г. Москва)

Сфера деятельности компании: Перевозки.

Юрисконсульт (работа по совместительству)

Подготовка и составление договоров (транспортно-экспедиционных, аренды, купли-продажи), доверенностей; Работа с учредительными документами юридических лиц (разработка и регистрация изменений в учредительные документы); Открытие, закрытие банковских счетов.

Март 2010 — Январь 2011 (11 месяцев)

ООО "Концерн Союзвнештранс" (г. Москва)

Сфера деятельности компании: Перевозки.

Юрисконсульт

Подготовка и составление договоров (купли-продажи, аренды, займа и т.п.), доверенностей; Ведение делопроизводства; Подготовка и проведение общих собраний акционеров (участников), заседаний советов директоров, составление протоколов этих заседаний; Работа с учредительными документами юридических лиц (разработка и регистрация изменений в учредительные документы); Ведение деловой переписки, как с российскими партнерами, так и с иностранными; Разработка внутренних документов Общества; Открытие, закрытие банковских счетов; Получение Выписок из ЕГРЮЛ, справок из ИФНС.

Знание языков

Русский — родной,

Английский — читаю профессиональную литературу, общаюсь.

Прочие интересы

Увлекаюсь фотографией