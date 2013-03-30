curl-dandelion

Практикующий Дизайнер жилых и общественных интерьеров
-Разработка объёмно-пространственной структуры интерьера.
-Функциональность интерьера.
-Планировочное решение.
-Цветовое решение в интерьерах. Освещение.
-Концепция.
-Визуализация (работа над эскизами и чертежами).
-Консультации в подборе строительных материалов и
оборудования для интерьера.
-Декорирование интерьера.
- Разработки текстиля и декора для интерьера
-Подготовка и проведение презентаций для заказчиков.
-Подготовка рабочей документации.
ОБРАЗОВАНИЕ
Национальная Академия Изобразительного Искусства и Архитектуры
Колледж Искусств Художественного моделирования и Дизайна
Тел.+38 (063)3771690
e-mail: [email protected]