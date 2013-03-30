curl-dandelion

Работа дизайнера заключается в том, чтобы не испортить смысл дизайном

Практикующий Дизайнер жилых и общественных интерьеров

-Разработка объёмно-пространственной структуры интерьера.

-Функциональность интерьера.

-Планировочное решение.

-Цветовое решение в интерьерах. Освещение.

-Концепция.

-Визуализация (работа над эскизами и чертежами).

-Консультации в подборе строительных материалов и

оборудования для интерьера.

-Декорирование интерьера.

- Разработки текстиля и декора для интерьера

-Подготовка и проведение презентаций для заказчиков.

-Подготовка рабочей документации.

ОБРАЗОВАНИЕ

Национальная Академия Изобразительного Искусства и Архитектуры

Колледж Искусств Художественного моделирования и Дизайна

Тел.+38 (063)3771690

e-mail: [email protected]