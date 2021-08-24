cursed_blessed

Всем доброго времени суток. Меня зовут Даниил и мне 19 лет. Я владею разговорным английским и могу абсолютно свободно на нем разговаривать (не так хорошо, как носители, но без запинок и хорошей формулировкой речи). Также занимаюсь транскрибацией, но больше с русскими текстами, так как с английскими происходят некоторые траблы. Стараюсь выполнять работу всегда в заданные сроки.