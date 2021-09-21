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Григорий
curzemute
curzemute
23 года
Россия
/
Москва
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Николай Емец
prrussia
42 года
Россия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
30 отзывов
$14
5 баллов
2 года назад
Дизайн коробки
Не справился. Не рекомендую сложные ( креативные) задачи только конкретные и простые Я заплатил 100% старание и коммуникацию
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Отзывы заказчиков
1
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