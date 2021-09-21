curzemute

Григорий curzemute

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$14
5 баллов
2 года назад
Дизайн коробки
Не справился. Не рекомендую сложные ( креативные) задачи только конкретные и простые Я заплатил 100% старание и коммуникацию