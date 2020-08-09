cutegreb100

Мои проекты приносят прибыль

Я занимаюсь веб и графическим дизайном, создаю сайты

Мои услуги:

🔥Сайты

•лендинги

•многостраничные сайты

•интернет-магазины

•курсы на Тильде

🔥Дизайн

•сайтов

•планеров/трекеров

•чек-листов

•гайдов

•презентаций

•оформление социальных сетей

❗Портфолио тут: http://cutegreb.tilda.ws/portfolio

Преимущества в сотрудничестве со мной:

Есть опыт работы в крупных компаниях, благодаря чему я повысила свой практический скилл

Расписываю все очень структурно, рассказываю и все поясняю, чтобы Вам было максимально понятно и удобно

Я идейный человек (помогу определиться с концепцией Вашего проекта)

Коммуникабельна, к каждому клиенту персональный и особенный подход

Работаю по следующей системе:

1⃣Подготовка

✔анализ продукта, ца и конкурентов

✔идея и концепция(большое внимание уделяю анализу и поиску идеи)

➡Можете посмотреть, как я это делаю тут: https://teletype.in/@cute.greb/d7lgeQcLa

✔подбор референсов

✔создание структуры

✔создание прототипа

✔составление подробного ТЗ

2⃣Дизайн

Создаю его в нулевых блоках, что позволяет сделать дизайн заметным и уникальным

3⃣Вёрстка

4⃣Настройка

5⃣Подробная инструкция к сайту

❗Согласовываем с Вами каждый этап

Сотрудничество начинаем после составления и утверждения подробного брифа и последующей предоплаты 50%