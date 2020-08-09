cutegreb100

Алена Гребенщикова cutegreb100cutegreb100
Я занимаюсь веб и графическим дизайном, создаю сайты
Мои услуги:
🔥Сайты
•лендинги
•многостраничные сайты
•интернет-магазины
•курсы на Тильде
🔥Дизайн
•сайтов
•планеров/трекеров
•чек-листов
•гайдов
•презентаций
•оформление социальных сетей
❗Портфолио тут: http://cutegreb.tilda.ws/portfolio
Преимущества в сотрудничестве со мной:
Есть опыт работы в крупных компаниях, благодаря чему я повысила свой практический скилл
Расписываю все очень структурно, рассказываю и все поясняю, чтобы Вам было максимально понятно и удобно
Я идейный человек (помогу определиться с концепцией Вашего проекта)
Коммуникабельна, к каждому клиенту персональный и особенный подход
Работаю по следующей системе:
1⃣Подготовка
✔анализ продукта, ца и конкурентов
✔идея и концепция(большое внимание уделяю анализу и поиску идеи)
➡Можете посмотреть, как я это делаю тут: https://teletype.in/@cute.greb/d7lgeQcLa
✔подбор референсов
✔создание структуры
✔создание прототипа
✔составление подробного ТЗ
2⃣Дизайн
Создаю его в нулевых блоках, что позволяет сделать дизайн заметным и уникальным
3⃣Вёрстка
4⃣Настройка
5⃣Подробная инструкция к сайту
❗Согласовываем с Вами каждый этап
Сотрудничество начинаем после составления и утверждения подробного брифа и последующей предоплаты 50%