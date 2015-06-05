Копирайтинг/Рерайтинг

На данный момент работаю в сфере копирайта, опыт более 2 лет. Знания в написания SEO-статей, и в формате обзорных, информационных текстов. Практический опыт в области бытовой техники для дома и личного ухода.

Длительное сотрудничество с сайтами по наполнению контентом на тему астрологии, ювелирных украшений, мода, стиль, интерьер, дети, беременность, торговля, психология, красота, здоровье, праздники, подарок и многое др.

Постоянное пребывание на сайте в режиме он-лайн, не менее 8-10 часов. Гарантирую выполнение работы в срок, и даже раньше.