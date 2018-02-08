cvetkoff

Денис cvetkoff

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка адаптивных сайтов | Landing Page | Bootstrap 4

Добрый день!

Предлагаю себя в качестве верстальщика / веб-разработчика.

Мои услуги:

  • Верстка адаптивных сайтов с использованием Bootstrap
  • Доработка сайта
  • Создание дизайнерских элементов на сайте (слайдер, галерея, превью и т.д.)
  • Разработка дизайна сайтов
Мои преимущества:

Адекватная стоимость работы, поддержание постоянной связи, учет всех замечаний клиента.

Оплата:

  • Yandex Деньги
  • Сбербанк
Контакты:

Отзывы заказчиков

andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Всплывающая подсказка
Денис сделал быстро и все как нужно, буду обращаться еще. Спасибо!
Хороший честный заказчик)
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