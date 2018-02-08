Верстка адаптивных сайтов | Landing Page | Bootstrap 4
Добрый день!
Предлагаю себя в качестве верстальщика / веб-разработчика.
Мои услуги:
- Верстка адаптивных сайтов с использованием Bootstrap
- Доработка сайта
- Создание дизайнерских элементов на сайте (слайдер, галерея, превью и т.д.)
- Разработка дизайна сайтов
Оплата:
- Yandex Деньги
- Сбербанк
- Skype: denis.tsvetkov59
- email: [email protected]
- Телефон: +7 912 599 87 79
- VK: vk.com/id92168247
- Телеграм: @denis_tsvetkov
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Денис сделал быстро и все как нужно, буду обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший честный заказчик)
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