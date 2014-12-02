Качественный дизайн за приемлемые цены.
Цены:
Веб-дизайн:
• макет главной страницы сайта — от 3000 р. 4 дня;
• макет внутренней страницы — от 1000 р. 1-2 дня;
• Lading Page – от 2000 р. (в зависимости от количества экранов) от 4-х дней.
• веб-баннеры — от 300 р. 1 день;
• логотип - от 500 р. - 1-2 дня.
Если вы хотите чтобы я предоставила вам несколько вариантов дизайна для вашего сайта, то естественно – это не бесплатно. Мое время – это деньги. Каждый макет оплачивается по договоренности.
Вообще любой проект касаемо цены и сроков обговаривается с заказчиком индивидуально, так как проекты и запросы бывают разные.
Полиграфия:
• визитки — от 300 р
• буклеты — от 500 р.
• баннеры — от 200 р
Написание текстов на сайт:
• Копирайт - 120 р. (темы различные, кроме текстов на узкие специализации)
• Рерайт - 80 р.
• Ключевики для SEO + от 20 р. за каждое
Уникальность от 80-100% как потребуется.
Мои тексты на этих сайтах:
http://zebra31.ru/poligrafia.html
Способы оплаты:
• Карта Сбербанк;
• Веб мани.
Работаю по предоплате. Исходники пересылаю только после окончательного расчета.
Работаю с Пн-Пт, в выходные и праздничные дни отдыхаю.
Как со мной связаться:
• Скайп – cvetovy
• Либо личным сообщением через сайт.
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