Занята

Качественный дизайн за приемлемые цены.

Цены:

Веб-дизайн:

• макет главной страницы сайта — от 3000 р. 4 дня;

• макет внутренней страницы — от 1000 р. 1-2 дня;

• Lading Page – от 2000 р. (в зависимости от количества экранов) от 4-х дней.

• веб-баннеры — от 300 р. 1 день;

• логотип - от 500 р. - 1-2 дня.

Если вы хотите чтобы я предоставила вам несколько вариантов дизайна для вашего сайта, то естественно – это не бесплатно. Мое время – это деньги. Каждый макет оплачивается по договоренности.

Вообще любой проект касаемо цены и сроков обговаривается с заказчиком индивидуально, так как проекты и запросы бывают разные.

Полиграфия:

• визитки — от 300 р

• буклеты — от 500 р.

• баннеры — от 200 р

Написание текстов на сайт:

• Копирайт - 120 р. (темы различные, кроме текстов на узкие специализации)

• Рерайт - 80 р.

• Ключевики для SEO + от 20 р. за каждое

Уникальность от 80-100% как потребуется.

Мои тексты на этих сайтах:

http://expressfloristic.ru/

http://deco-tree.ru/

http://zebra31.ru/poligrafia.html

Способы оплаты:

• Карта Сбербанк;

• Веб мани.

Работаю по предоплате. Исходники пересылаю только после окончательного расчета.

Работаю с Пн-Пт, в выходные и праздничные дни отдыхаю.

Как со мной связаться:

• Скайп – cvetovy

• Либо личным сообщением через сайт.