cw-creation

Александр cw-creation

 
41 годУкраина/Луцк
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн и все что касается дизайна

Контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
laslogwi
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Дизайн информационного сайта по юридической тематике
Работа выполнена очень быстро на хорошем уровне. Доволен сотрудничеством
Сотрудничество прошло без загвоздок. Всем рекомендую. С радостью продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв