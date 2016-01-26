Дизайн и все что касается дизайна
Контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$17
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена очень быстро на хорошем уровне. Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло без загвоздок. Всем рекомендую. С радостью продолжу сотрудничество.