cxnyouhexrme

Трудолюбивый, активный, честный агент.

Здравствуйте!

Я позиционирую себя как, амбициозного и набирающего опыт человека.

Выполню любую работу в срок, быстро нахожу общий язык, поскольку я позитивный и находчивый.

Быстро разбираюсь в плане и структуре поставленных заказчиком задач и принятием оригинального решения.

Знание языков: Английский, Казахский. Японский, Корейский.

Буду рад решить вашу проблему.

Благодарю за внимание.