cxnyouhexrme

Адай Мулжигитов cxnyouhexrmecxnyouhexrme
21 годКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Трудолюбивый, активный, честный агент.
Здравствуйте!
Я позиционирую себя как, амбициозного и набирающего опыт человека.
Выполню любую работу в срок, быстро нахожу общий язык, поскольку я позитивный и находчивый.
Быстро разбираюсь в плане и структуре поставленных заказчиком задач и принятием оригинального решения.
Знание языков: Английский, Казахский. Японский, Корейский.
Буду рад решить вашу проблему.
Благодарю за внимание.