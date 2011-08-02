cyb

Георгий Слотвинский cyb

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-дизайнер, pixel artist

Георгий Слотвинский

Веб-дизайнер

Портфолио

www.behance.net/cyb

Профессиональные умения:

Разработка сайтов (проектирование, дизайн, вёрстка);

Разработка баннеров и инфографики;

Флеш анимация;

Пиксельная графика;

XHTML;

CSS.

Интересы:

Cоздание сайтов, пиксельная графика, создание баннеров

Другая информация:

Родился: 26 октября 1978 г.

Образование: Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт", специалист, инженер компьютерных систем

Языки: русский, украинский, английский

Профайл в LinkedIn: www.linkedin.com/in/cybcyb

CSS
Портфолио
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