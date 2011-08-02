Веб-дизайнер, pixel artist
Георгий Слотвинский
Веб-дизайнер
Портфолио
Профессиональные умения:
Разработка сайтов (проектирование, дизайн, вёрстка);
Разработка баннеров и инфографики;
Флеш анимация;
Пиксельная графика;
XHTML;
CSS.
Интересы:
Cоздание сайтов, пиксельная графика, создание баннеров
Другая информация:
Родился: 26 октября 1978 г.
Образование: Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт", специалист, инженер компьютерных систем
Языки: русский, украинский, английский
Профайл в LinkedIn: www.linkedin.com/in/cybcyb
Портфолио
- Скрин игрового процесса игры Star Cargo 3000160 просмотров
- Меню для игры Star Cargo 3000159 просмотров
- Космический корабль для игры Star Cargo 3000141 просмотр
- Вариант иконки для игры Star Cargo 3000144 просмотра
- Роза ветров163 просмотра
- Карта Украины172 просмотра
- Анимация персонажа для игры Star Force133 просмотра
- Логотип игры Star Force123 просмотра
- Иконки рейтинга133 просмотра
- Замок из Neverending story - ourcall.org127 просмотров
- Копейка146 просмотров
- Домик для Naz'а - internetmap.info153 просмотра
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $25
от 4 дней
#1192
Баннеры
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от $50
от 7 дней
#3406
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#3989
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#6072