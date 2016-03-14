Выполняю дипломы для студентов по программированию и информатике

Образование высшее техническое (классическое). Специальность - программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных

систем. Красный диплом. С тех пор прошло 15 лет, почти все из которых я

работаю программистом и пишу студенческие работы. Так что опыт очень

большой. Пишу дипломы по программированию, информатике и всему что с

этим связано. Специализации в основном 1С (во всех ее проявлениях) и

С/С++, но в принципе возможно что угодно, если Вам не завтра сдавать

диплом...

Беру только те заказы, которые точно смогу выполнить! Стараюсь

досконально уяснить себе - что же хочет заказчик, и если уяснил - то

проблем не будет, гарантирую! А если не уяснил - то такие заказы я не

беру! Люблю интересные, сложные заказы!

По ценам: я не заламываю заоблачные цены , даже в разгар сезона,

назначаю только ту цену, сколько реально сил и времени у меня отнимет

этот заказ. Но и ниже плинтуса не опускаюсь...

Сроки - это для меня святое! Так что за сроки уж точно можете быть

спокойны.