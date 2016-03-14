Образование высшее техническое (классическое). Специальность - программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем. Красный диплом. С тех пор прошло 15 лет, почти все из которых я
работаю программистом и пишу студенческие работы. Так что опыт очень
большой. Пишу дипломы по программированию, информатике и всему что с
этим связано. Специализации в основном 1С (во всех ее проявлениях) и
С/С++, но в принципе возможно что угодно, если Вам не завтра сдавать
диплом...
Беру только те заказы, которые точно смогу выполнить! Стараюсь
досконально уяснить себе - что же хочет заказчик, и если уяснил - то
проблем не будет, гарантирую! А если не уяснил - то такие заказы я не
беру! Люблю интересные, сложные заказы!
По ценам: я не заламываю заоблачные цены , даже в разгар сезона,
назначаю только ту цену, сколько реально сил и времени у меня отнимет
этот заказ. Но и ниже плинтуса не опускаюсь...
Сроки - это для меня святое! Так что за сроки уж точно можете быть
спокойны.