Образование
Основное
2010 — Учебный Центр Вычислительной Техники, Разработка приложений средствами Delphi, Программирование
Профессиональный опыт
10.2009 - 12.2010 , несколько местных торговых предприятий
Информационные технологии/системная интеграция
программирование на Delphi
Разработка и написание прикладных приложений по учёту товара, анализу продаж, эффективности продаж.
Ключевые навыки:
Увереная работа с:
-Delphi(Borland Delphi);
-C#(MS Visual C#);
-базы данных(MY SQL);
-средствами веб-разработки:
-скрипты(JavaScript, PHP)
-HTML, CSS
-CMS(Joomla)
По необходимости(не основная деятельность):
-С++;
-Photoshop 6.0 - CS4, macromedia fireworks;
-веб-дизайн, вёрстка HTML под CMS;
-Flash;
-профессиональный набор текстов в Word;
-профессиональное пользование Excel;
Владею ОС:
*unix: ALTLinux, Ubuntu, Mandiva, Fedora;
Win: XP, Vista, Seven;
Win Server: 2003, 2008;
Умею работать в команде, спокойный, дружелюбный, вежливый, понятливый.