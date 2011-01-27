cyberw01f

Вячеслав cyberw01f

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Образование

Основное

2010 — Учебный Центр Вычислительной Техники, Разработка приложений средствами Delphi, Программирование

Профессиональный опыт

10.2009 - 12.2010 , несколько местных торговых предприятий

Информационные технологии/системная интеграция

программирование на Delphi

Разработка и написание прикладных приложений по учёту товара, анализу продаж, эффективности продаж.

Ключевые навыки:

Увереная работа с:

-Delphi(Borland Delphi);

-C#(MS Visual C#);

-базы данных(MY SQL);

-средствами веб-разработки:

-скрипты(JavaScript, PHP)

-HTML, CSS

-CMS(Joomla)

По необходимости(не основная деятельность):

-С++;

-Photoshop 6.0 - CS4, macromedia fireworks;

-веб-дизайн, вёрстка HTML под CMS;

-Flash;

-профессиональный набор текстов в Word;

-профессиональное пользование Excel;

Владею ОС:

*unix: ALTLinux, Ubuntu, Mandiva, Fedora;

Win: XP, Vista, Seven;

Win Server: 2003, 2008;

Умею работать в команде, спокойный, дружелюбный, вежливый, понятливый.