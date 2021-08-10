Контент-маркетолог, копирайтер фев 2021- настоящее время (5 мес)
Опыт
Создавала контент-стратегию для стилиста под ключ на б мес.
Образование Получила сертификаты "Востребованый Контент-маркетолог" и "Копирайтер" в школе Олги Жгенти "Freelance Femily"
Профессиональные навыки Разработаю продуктовую линейку и подберу площадки продаж для кпкдого продукта
Сформирую личный бренд через контент
Проанализирую конкурентов на предмет интересных тем постов, фишек, рубрик
Составлю контент-план для постов и сторис с подробными описаниями Составлю стратегию продаж "под ключ"
Напишу посты
Знание языкаРусский родной
Ключевые навыкикоммуникабельность
внимательностьусидчивость аналитический склад ума
широкий кругозорактивная жизненная позиция
креативность.