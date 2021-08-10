Напишу быстро и круто. Есть знания и понимание маркетинга продаж.

Контент-маркетолог, копирайтер фев 2021- настоящее время (5 мес)

Опыт

Создавала контент-стратегию для стилиста под ключ на б мес.

Образование Получила сертификаты "Востребованый Контент-маркетолог" и "Копирайтер" в школе Олги Жгенти "Freelance Femily"

Профессиональные навыки Разработаю продуктовую линейку и подберу площадки продаж для кпкдого продукта

Сформирую личный бренд через контент

Проанализирую конкурентов на предмет интересных тем постов, фишек, рубрик

Составлю контент-план для постов и сторис с подробными описаниями Составлю стратегию продаж "под ключ"

Напишу посты

Знание языкаРусский родной

Ключевые навыкикоммуникабельность

внимательностьусидчивость аналитический склад ума

широкий кругозорактивная жизненная позиция

креативность.