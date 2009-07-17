Опыт работы в области web-программинга около 4-х лет. Работаю только удаленно, поэтому сложился немалый опыт работы с заказчиками, лиц которых не вижу. По большей части работаю с агентствами. В сети практически постоянно. Реально уделяю работе 8 часов. Реакция на ваши сообщения до 15 минут.

На очень высоком уровне знаю и постоянно совершенствую PHP. Собираю базы на MySQL, верстаю. Имеется своя cms-ка.

Привожу неполный список работ:

Веб-программирование

http://www.kenda.ru

http://www.carsforyou.ru

http://www.quarta-hunt.com/

http://www.kortes.ru

http://www.kreslo-kachalka.ru

http://www.diverclub.ru/

http://www.militaria.ru

http://www.pharmabort.ru/

http://www.student.md

http://www.delta.md

http://zavod1.ru/

http://www.liderexpert.ru/

http://www.kipray.ru/

http://www.horvatya.ru/

http://www.helenus.com/

Верстка

http://www.vicam.md/

http://www.divicam.md/

http://www.ipot.ru/

http://www.fil-house.ru/

http://www.arvesmarket.ru/

http://www.gezatone.ru/

http://www.bgvisiontraders.com.au/

http://www.sunnyhillsorchard.com/

http://toys.ormotex.md/

http://www.maib.md/