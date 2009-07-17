Опыт работы в области web-программинга около 4-х лет. Работаю только удаленно, поэтому сложился немалый опыт работы с заказчиками, лиц которых не вижу. По большей части работаю с агентствами. В сети практически постоянно. Реально уделяю работе 8 часов. Реакция на ваши сообщения до 15 минут.
На очень высоком уровне знаю и постоянно совершенствую PHP. Собираю базы на MySQL, верстаю. Имеется своя cms-ка.
Привожу неполный список работ:
Веб-программирование
Верстка
http://www.bgvisiontraders.com.au/
http://www.sunnyhillsorchard.com/
Портфолио
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