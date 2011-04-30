cyprusvillas

Кири Кириакос cyprusvillas

 
51 годКипр/Лимассол
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Предлагаю Недвижимость в аренду по всему Кипру

Наша компания предлагает вам совершенно новую концепцию отдыха на острове Кипр - аренду недвижимости - вилл, домов, квартир или мезонетов. Аренда виллы на Кипре существенно выгоднее, чем размещение в Отеле. Аренда недвижимости может быть как краткосрочной, на несколько дней так и долгосрочной, на сезон и более. Сэкономленные деньги гораздо приятнее потратить на дополнительные развлечения.

Продажа жилой недвижимости и недвижимости для бизнеса.

Наша консалтинговая компания уже длительное время успешно работает на рынке недвижимости Кипра. Мы помогаем нашим клиентам приобрести недвижимость на Кипре. Большой опыт и квалифицированная работа наших сотрудников заслужили хорошую репутацию и доверие среди наших клиентов из России и Европы. Мы специалисты в области продажа вилл на Кипре, а так же домов, квартир и любой другой недвижимости.

  • Нужна настройка сайта и поправка ошибок

    $250

    Добрый день, мне нужна помощь по настройке моего сайта - www.cyprusvillasrent.com, поправить разного рода ошибки: 1. оптимизировать под все браузеры. 2) поправить внутреннюю поисковую систему. 3) добавить Google Map в админскую панель. 4) и другие разного рода изменения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
blazewebart
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Нужна настройка сайта и поправка ошибок
Приятный в общении человек и отличный заказчик, четко объясняет что необходимо выполнить, никаких проволочек с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству. Константин.
Супер верстальщик, очень доволен скоростью и качеством работ, будем работать дальше с ним. Рекомендую !!! С уважением Кириакос
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