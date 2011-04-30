cyprusvillas

Предлагаю Недвижимость в аренду по всему Кипру

Наша компания предлагает вам совершенно новую концепцию отдыха на острове Кипр - аренду недвижимости - вилл, домов, квартир или мезонетов. Аренда виллы на Кипре существенно выгоднее, чем размещение в Отеле. Аренда недвижимости может быть как краткосрочной, на несколько дней так и долгосрочной, на сезон и более. Сэкономленные деньги гораздо приятнее потратить на дополнительные развлечения.

Продажа жилой недвижимости и недвижимости для бизнеса.

Наша консалтинговая компания уже длительное время успешно работает на рынке недвижимости Кипра. Мы помогаем нашим клиентам приобрести недвижимость на Кипре. Большой опыт и квалифицированная работа наших сотрудников заслужили хорошую репутацию и доверие среди наших клиентов из России и Европы. Мы специалисты в области продажа вилл на Кипре, а так же домов, квартир и любой другой недвижимости.