Здравствуйте, уважаемый Заказчик!
Предлагаемые услуги:
1. Учебные, научные, исследовательские работы по гуманитарным дисциплинам (контрольные, рефераты, курсовые/дипломные работы и проекты).
Направления:
* литературоведение,
* русская литература,
* зарубежная литература,
* литература народов стран РФ (мордовская),
2. Статьи для сайтов или рекламных целей (рерайтинг, копирайтинг).
3. Редактирование, корректура.
Образование:
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, филологический факультет.
Кандидат филологических наук.
Опыт работы преподавателем кафедры литературы (5 лет), редактором и корректором (3 года).
Публикация более 20 научных и учебно-методических работ по русскому и зарубежному литературоведению, методике преподавания русского языка и литературы.
Личные качества:
Ответственность, мобильность, доброжелательность.
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