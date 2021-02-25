Филологическое образование, опыт работы в должности редактора-корректора

Здравствуйте, уважаемый Заказчик!

Предлагаемые услуги:

1. Учебные, научные, исследовательские работы по гуманитарным дисциплинам (контрольные, рефераты, курсовые/дипломные работы и проекты).

Направления:

* литературоведение,

* русская литература,

* зарубежная литература,

* литература народов стран РФ (мордовская),

2. Статьи для сайтов или рекламных целей (рерайтинг, копирайтинг).

3. Редактирование, корректура.

Образование:

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, филологический факультет.

Кандидат филологических наук.

Опыт работы преподавателем кафедры литературы (5 лет), редактором и корректором (3 года).

Публикация более 20 научных и учебно-методических работ по русскому и зарубежному литературоведению, методике преподавания русского языка и литературы.

Личные качества:

Ответственность, мобильность, доброжелательность.