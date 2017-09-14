Работа с заказами по видео монтажу.

Работа в MAGIX Видео делюкс 22 Plus, Adobe Premiere, After Effects ,ProShow.Producer. . Монтаж и обработка видео, монтаж многокамерной съемки. Редактирование аудио дорожек. Работа с отснятым материалом. Создание проекта. Установка эффектов перехода между клипами, управление их длиной и положением. Импорт в проект аудио/ видео материалов. Монтаж фильма с применением различных способов установки и подгонки клипов в таймлайне. Установка фоновой музыки и управление общей громкостью звуковых дорожек через окно аудио микшера. Добавление в фильм монтажных эффектов (коррекция цвета, трансформация кадра). Оформление трейлера для фильма. Создание и расположение в кадре титров, анимация титров. Наложение в кадре неподвижных фотографий, иллюстраций, логотипов. Создание эффекта «картинка в картинке». Создание слайд-шоу, многослойных сборок с видео, фотографиями, титрами. Стабилизация видеоматериалов. Текстовое и графическое оформление видеоматериалов. Работы со слоями. Применение к слою готовых шаблонов эффектов. Создание слайд шоу. Создание анимации, создание текстовой анимации. Конвертирование материалов в различные форматы. Сжатие видео материала. Производство и монтаж роликов для Youtube. Загрузка видео материалов на сайтах.; дизайнерская работа в программах Photoshop.