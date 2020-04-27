Illustration

Я выполняла различные проекты и работал с разными технологиями. Мои услуги включают в себя:создание персонажей, иллюстрация, фотография, дизайн и верстка, дизайн / верстка печатных изданий, создание логотипов и упаковки, дизайн рекламной продукции, создание фирменного стиля и брендов, разработка обложек для игр и программ на CD и DVD, создание открыток и приглашений. Полиграфия. Умение рисовать от руки.Создание комикса (сценарий / сюжет, персонажи, пейзаж, текст). Возможность работы на графическом планшете (HUION 950P). Умение работать с командой и в команде. Свободное владение Adobe Photoshop (который я сначала изучала сама, потом закончила курс и убедилась, что хорошо его знаю), Adobe Illustrator. Искусство настенной живописи: фреска, граффити.