Curriculum Vitae
Kостина Юлия Сергеевна
Польша
г. Белосток
e-mail: [email protected]
скайп: скайп-имя : czypalina (Julia Cybulska)
тел. +48505427945
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Место и дата рождения Минск, 19.07.1982 г.
Семейное положение Замужем
ОБРАЗОВАНИЕ 2001-2006 Люблинский Католический Университет (Польша), факультет социальных наук, специальность психология, дневное отделение
2005-2006 Курсы Европейского права и Самоуправления при Люблинском Университете..
1997-2000 Минский Государственный Торговый Колледж, специальность юрист
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Польский Письменный, устный, перевод - свободно
КОМПЬЮТЕР Хорошее знание Word, Excel, Internet и др.
ОПЫТ РАБОТЫ
Октябрь 2007 г. – по наст время “TVP Białystok” Белостоцкое Отделение Польского телевидения - переводчик
2006-до наст. Времени - Внештатный переводчик бюро переводов «Гильдия профессиональных переводчиков» г. Минск, Беларусь
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственна, исполнительна, пунктуальна. Большой опыт переводов любой тематики (юриспруденция, экономика, финансы, логистика, техническая документация, медицина и др.). Опыт переводов художественных фильмов (подготовка к озвучиванию), переводы художественной литературы.
Опыт устных переводов на конференциях различной тематики организованных Люблинским Университетом (синхронный, последовательный)
Объем перевода 6-8 -страниц в сутки