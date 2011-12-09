Curriculum Vitae

Kостина Юлия Сергеевна

Польша

г. Белосток

e-mail: [email protected]

[email protected]

скайп: скайп-имя : czypalina (Julia Cybulska)

тел. +48505427945

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Место и дата рождения Минск, 19.07.1982 г.

Семейное положение Замужем

ОБРАЗОВАНИЕ 2001-2006 Люблинский Католический Университет (Польша), факультет социальных наук, специальность психология, дневное отделение

2005-2006 Курсы Европейского права и Самоуправления при Люблинском Университете..

1997-2000 Минский Государственный Торговый Колледж, специальность юрист

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Польский Письменный, устный, перевод - свободно

КОМПЬЮТЕР Хорошее знание Word, Excel, Internet и др.

ОПЫТ РАБОТЫ

Октябрь 2007 г. – по наст время “TVP Białystok” Белостоцкое Отделение Польского телевидения - переводчик

2006-до наст. Времени - Внештатный переводчик бюро переводов «Гильдия профессиональных переводчиков» г. Минск, Беларусь

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответственна, исполнительна, пунктуальна. Большой опыт переводов любой тематики (юриспруденция, экономика, финансы, логистика, техническая документация, медицина и др.). Опыт переводов художественных фильмов (подготовка к озвучиванию), переводы художественной литературы.

Опыт устных переводов на конференциях различной тематики организованных Люблинским Университетом (синхронный, последовательный)

Объем перевода 6-8 -страниц в сутки