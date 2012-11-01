d-a-v

Алексей Долгополов d-a-v

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сертифицированный специалист - ИТ менеджер

Аудит и оптимизация ИТ-инфраструктуры/ИТ-процессов

Проектирование и администрирование:

- инфраструктурных решений Microsoft (Windows Server, Active Directory, Excange, SQL server, продукты System Сenter, Forefront итд)

- сред визуализации Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и VMware Infrastructure

- средств резервного копирования

- систем хранения данных среднего и начального уровня

Являюсь сертифицированным специалистом Microsoft, имею статусы MCSE:S, MCSA:M, MCITP:EMA, MCITP:EA, MCITP:SA.

SQL
Портфолио
Системное администрирование
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