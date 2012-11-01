Сертифицированный специалист - ИТ менеджер
Аудит и оптимизация ИТ-инфраструктуры/ИТ-процессов
Проектирование и администрирование:
- инфраструктурных решений Microsoft (Windows Server, Active Directory, Excange, SQL server, продукты System Сenter, Forefront итд)
- сред визуализации Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и VMware Infrastructure
- средств резервного копирования
- систем хранения данных среднего и начального уровня
Являюсь сертифицированным специалистом Microsoft, имею статусы MCSE:S, MCSA:M, MCITP:EMA, MCITP:EA, MCITP:SA.
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Портфолио
- Инфраструктура для компании с филиалами145 просмотров
Системное администрирование
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