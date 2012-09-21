Наполнение и продвижение сайтов.
Большой опыт работы контент - менеджером
Написание текстов любой сложности(уникальность 95-97% по Адвего)
SEO-оптимизация
Работал с такими сайтами:
muob.ru - портал муниципальных образований Российской Федерации
invrus.ru - всероссийский портал для инвесторов
dkskidka.com - сайт для компании "Дисконтный клуб - Скидка"
В данный момент работаю над информационным порталом "Messenger"
работал с такими cms:
Joomla, Bitrix, UMI, ShopCMS, Ucoz/
знание: html, css, поверхностно: Flash
Действие аккаунта приостановлено!