d-krauser

Евгений Широков d-krauser

 
31 годРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Наполнение и продвижение сайтов.

Большой опыт работы контент - менеджером

Написание текстов любой сложности(уникальность 95-97% по Адвего)

SEO-оптимизация

Работал с такими сайтами:

muob.ru - портал муниципальных образований Российской Федерации

invrus.ru - всероссийский портал для инвесторов

dkskidka.com - сайт для компании "Дисконтный клуб - Скидка"

В данный момент работаю над информационным порталом "Messenger"

работал с такими cms:

Joomla, Bitrix, UMI, ShopCMS, Ucoz/

знание: html, css, поверхностно: Flash

HTMLCSSJoomlaБитриксFlashSEO-оптимизация