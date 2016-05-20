d-mihaylenko

На совесть

Работа и настройка мониторинга сети с помощью Zabbix, Cacti. Поддержка серверов сети на базе Linux, FreeBSD, каналов передачи данных, магистрального оборудования Juniper и т.д. Настройка и поддержка L3 маршрутизаторов и L2 коммутаторов Linksys, Zyxel, Huawei, Dlink. Общие знания языков программирования: HTML, Phyton, CSS, shell скрипты. Знание принципов функционирования компьютерных сетей, знание принципов маршрутизации и адресации в сети. Знания и понимания модели OSI и стека протокола TCP/IP. Понимание принципов работы сервисов: Apache, FTP, MySQL, SMTP, SSH. Знания сетевых технологий: DNS, DHCP, SNMP, HTTP‚ IP, UDP, NAT, ARP, multicast, ICMP, IGMP, VLAN и прочее. Понимания маршрутизации в сети, протоколов: OSPF, BGP. Знания и поддержка Unix-подобных систем, а также поддержка серверов на Unix, Linux. Настройка и поддержка L2 и L3 коммутаторов, маршрутизаторов: Zyxel, Dlink, Huawei, Linksys, Cisco. Знание принципов работы и построения архитектуры сети интернет-провайдера на базе семейства FTTx.