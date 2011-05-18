Профессиональный системный (сетевой) администратор
Опыт работы более 15 лет.
Администрирование UNIX (Free,Net,OpenBSD) и Linux-серверов
Опыт организации и поддержки высоко-нагруженных сайтов.
Настройка систем распределённого мониторинга (Zabbix, OpeNMS).
Организация виртуальных частных сетей.
Настройка и поддержка почтовых систем Sendmail, Exim, Postfix с антиспамовой интеграцией
Виртуализация серверов.
Безопасность (VPN, OS-based firewalls, Cisco)
Базы данных: MySQL, PostgreSQL
Консультации, помощь в выборе оборудования и его дальнейшая поддержка.
Возможна работа по контракту.