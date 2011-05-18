Профессиональный системный (сетевой) администратор

Опыт работы более 15 лет.

Администрирование UNIX (Free,Net,OpenBSD) и Linux-серверов

Опыт организации и поддержки высоко-нагруженных сайтов.

Настройка систем распределённого мониторинга (Zabbix, OpeNMS).

Организация виртуальных частных сетей.

Настройка и поддержка почтовых систем Sendmail, Exim, Postfix с антиспамовой интеграцией

Виртуализация серверов.

Безопасность (VPN, OS-based firewalls, Cisco)

Базы данных: MySQL, PostgreSQL

Консультации, помощь в выборе оборудования и его дальнейшая поддержка.

Возможна работа по контракту.