d01cevita

Татьяна Сироткина d01cevita

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Evgeniy-05
Певцов 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
$110
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на Битрикс
Отличный заказчик. Рекомендую. Все четко и по делу. Оплата в срок.
Евгений показал себя как очень ответсвенный и исполнительный работник. Большое ему спасибо! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Прикрутка сайта на Битрикс
Было приятно иметь с Вами дело!
Жаль что нельзя добавить супер положительный отзыв. Работа не просто выполнена, многие заказчики меня поймут, а выполнена в СРОК! Без каких-либо косяков и обманов. Все пожелания возникающие в ходе проекта учитываются и выполняются. Я честно говоря, как человек проработавший в вэбе с десяток лет, была очень удивлена качеством и соответствию выполненной работы. Большое спасибо тебе Дмитрий. Буду рада обратиться к вам снова!
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$70
10 баллов
11 лет назад
Верстка + прикрутка сайта визитки на Joomla
Все прошло хорошо.
Все прошло хорошо. Сергей молодец.
Ответный отзыв
Ktif13
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Очень хороший заказчик, очень приятно было работать и общаться на всем протяжении работы. Если Татьяна ваш заказчик - вам очень повезло. :)
Алексей показал себя как очень ответственный исполнительный и оперативный работник. Я очень довольна качеством предоставленных результатов. Очень рекомендую.
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senchilo_victor
Виктор 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Очень срочно! Скрипт для выпадающего списка меню.
Хороший и честный заказчик, и приятная в общении женщина)
Отличное и очень качественное исполнение поставленной задачи! большое спасибо!!! Особенно порадовала возможность работать в режиме онлайн, в результате были внесены даже те правки, которых не было в задании. Виктор сам подметил ряд недочетов и подправил!
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