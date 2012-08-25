Перенос сайта с каталогом без изменения дизайна и с сохранением урлов, тайтлов и контентап с джумлы на битрикс редакция Стандарт
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Разработка дизайн макета главной страницы в "хипстерском" стиле.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Прикрутка сайта на Битрикс. Из модулей новости, форма заявки, клиенты, мониторинг грузов.Завершен11 лет назад
Верстка и прикрутка сайта на джумлу. Из модулей новости, форма обратной связи, два слайдера.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добавление формы обратной связи на сайте админка ДрупалЗавершен11 лет назад
- $250
Отрисовка экранов и анимирование ролика в соответствии с ТЗ по имеющимся исходникамАнимация14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется сделать расширенный поиск + свойства товаров. + установить готовые битрикс решения, типо летающая корзина, товар дня и тп. Проект срочный, работу нужно будет выполнять ночью.Завершен11 лет назад
- $50
Разработка калькулятора по заданному алгоритму.Завершен11 лет назад
- $50
Все пункты меню по умолчанию свернуты. При наведении курсора в выезжающем меню появляются подпункты меню. Убираем курсор меню уезжает. Админка Джумла.Завершен11 лет назад
- $100
Прикрутка готовой верстки на ДрупалЗавершен11 лет назад