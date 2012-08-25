Жаль что нельзя добавить супер положительный отзыв. Работа не просто выполнена, многие заказчики меня поймут, а выполнена в СРОК! Без каких-либо косяков и обманов. Все пожелания возникающие в ходе проекта учитываются и выполняются. Я честно говоря, как человек проработавший в вэбе с десяток лет, была очень удивлена качеством и соответствию выполненной работы. Большое спасибо тебе Дмитрий. Буду рада обратиться к вам снова!