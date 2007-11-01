Профессиональный опыт

11.2007 - продолжаю работать, DEPO Computers

программист

Обязанности: разработка приложений для баз данных

Функции: работа в команде IT-департамента предприятия

Об организации:

http://www.depocomputers.ru/article.aspx?rubr_id=965&art_id=8401

06.2007 - 11.2007, НИКИМТ "Эксперт-Центр"

программист

Обязанности: разработка программного обеспечения в ходе развития проектов по неразрушающему контролю.

Функции: работа в команде со специалистами из др. сфер, выбор инструментов и технологий, проектирование и конструирование п.о, тестирование.

Об организации:

http://www.ndtexpert.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

12.2006 - 06.2007, Разработка индивидуальных проектов по заказу

программист

Обязанности: поиск и реализация проектов на заказ

Функции: анализ требований заказчика, выбор методов и технологий, разработка и тестирование готового продукта.

Ключевые навыки

программирование на языках C#(MS Visual Studio), Object pascal (Delphi)

понимание ООП;

знание основ проектирования БД (MS SQL Server 2005, SQL, ADO.NET);

опыт работы с потоками и объектами синхронизации,

использование технологии COM(Excel)

программирование под Win CE,

разработка web-сервисов,

XML,

владение инструментами Visual Source Save, Profiler