Профессиональный опыт
11.2007 - продолжаю работать, DEPO Computers
программист
Обязанности: разработка приложений для баз данных
Функции: работа в команде IT-департамента предприятия
Об организации:
http://www.depocomputers.ru/article.aspx?rubr_id=965&art_id=8401
06.2007 - 11.2007, НИКИМТ "Эксперт-Центр"
программист
Обязанности: разработка программного обеспечения в ходе развития проектов по неразрушающему контролю.
Функции: работа в команде со специалистами из др. сфер, выбор инструментов и технологий, проектирование и конструирование п.о, тестирование.
Об организации:
http://www.ndtexpert.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
12.2006 - 06.2007, Разработка индивидуальных проектов по заказу
программист
Обязанности: поиск и реализация проектов на заказ
Функции: анализ требований заказчика, выбор методов и технологий, разработка и тестирование готового продукта.
Ключевые навыки
программирование на языках C#(MS Visual Studio), Object pascal (Delphi)
понимание ООП;
знание основ проектирования БД (MS SQL Server 2005, SQL, ADO.NET);
опыт работы с потоками и объектами синхронизации,
использование технологии COM(Excel)
программирование под Win CE,
разработка web-сервисов,
XML,
владение инструментами Visual Source Save, Profiler