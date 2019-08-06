Front-end developer

Привет!

Меня зовут Павел Капустин, и я front-end developer. В частности занимаюсь разработкой и поддержкой веб-ресурсов, и помощью с выгрузкой ресурсов на хостинги, прикрепление домена и тому подобные работы. Так же по отдельной договоренности предоставляю услуги по наполнению ресурса товарами и статьями. И ещё можно договориться о годовой поддержке моих работ (имеется ввиду внесение небольших коректив в уже готовые проекты по Вашему желанию и работа с наполнением в течении целого года).

P.S. Буду рад сотрудничеству)