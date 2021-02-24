d654525

Эдуард d654525

 
60 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Не агентство и не фирма. Я заказчик

Работаю над своими проектами. Стараюсь вникать в каждый вопрос. Большая просьба комментировать свой код и в шапке измененного файла в комментарии указывать свои контакты.

Мои профили на других сайтах:

https://freelance.ru/Eduard555

https://www.fl.ru/users/Eduard555/

https://www.weblancer.net/users/d654525/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать бота в телеграме

    Требуется разработать Telegram-бота, который будет управлять пользователями в более чем 50 группах. Бот должен хранить список групп, принимать логин пользователя, добавлять и удалять его из групп. Необходим функционал для просмотра и изменения списка групп через интерфейс. Укажите сроки и стоимость разработки.

    Создание ботов
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Спарсить каналы и группы в телеграмме

    Необходимо срочно собрать таблицу групп и каналов в Telegram по тематикам 'Дети' и 'Семья'. Требуется спарсить данные: количество участников, количество онлайн в момент поиска и информацию об администраторах. Убедитесь в актуальности данных и их правильном оформлении.

    Парсинг данныхTelegram
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Исправить скрипт (кто работал с клиентской базой clientbase.ru )

    Требуется разработчик для исправления php скрипта отправки смс, который перестал работать. Правильный скрипт предоставлен от поставщика. Опыт работы с клиентскими базами clientbase.ru обязателен.

    Устранение ошибокPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Зарегистрировать сайт в каталогах и справочниках

    Требуется зарегистрировать новый сайт в различных каталогах и справочниках для повышения видимости в поисковых системах. Доступны описание и изображения для регистрации. Предпочтительно как автоматический, так и ручной подход. Укажите условия и сроки в отклике.

    Размещение ссылок
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер яндекс-услуг, парсинг данных

    Необходимо разработать парсер для сбора данных из определенных разделов Яндекс-услуг. Все текстовые данные должны сохраняться в формате CSV. Подробное техническое задание будет предоставлено после отклика.

    Парсинг данных
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать страницу с фреймами

    Разработать PHP-страницу, состоящую из фреймов с размерами 1920x1080. Страница должна включать секундомер с кнопками на английском, текстовое окно с желтым фоном и основное окно с вертикальной прокруткой. Обеспечить правильное отображение содержимого из указанных источников.

    PHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа - постер объявлений на сайт

    Ищется разработчик для создания программы-постера объявлений на Windows. Приложение должно выполнять действия на сайте и поддерживать антикaptcha. Указать стоимость и сроки выполнения. Подробное техническое задание доступно по ссылке.

    Разработка программ
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка портала

    Требуется разработка портала для уникального сервиса, который предоставляет возможность практики с носителями английского языка. Подробное техническое задание будет отправлено в личных сообщениях. Участие в бесплатном тестировании платформы уже доступно.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Администрирование проекта

    Требуется администрирование проекта для уникального сервиса практики с носителями английского языка. Подробное техническое задание будет предоставлено в личной переписке. Ожидаются специалисты с опытом работы в системном администрировании.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибку в js скрипте

    Требуется исправить ошибку в js скрипте, из-за которой не работает правая кнопка мыши в текстовом поле. Необходимо обеспечить возможность вставки текста на десктопе и мобильных устройствах (Android и iPhone). Задача должна быть выполнена сегодня.

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отладить работу парсера с прокси

    Требуется отладить парсер на PHP, который временно работает и затем останавливается. Необходимо настроить его использование прокси-серверов, чтобы избежать блокировок со стороны целевого сайта. Ожидается, что фрилансер обеспечит стабильную работу парсера с правильными настройками прокси.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер сайта

    Разработать парсер для перевода данных из базы MySQL на русском языке с использованием deepl.com. Парсер должен отправлять значения в очередь перевода, управлять статусами и обеспечивать визуальный интерфейс для выбора категорий и подкатегорий. Реализовать функционал для отслеживания статуса перевода и очистки данных.

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер сайта, на котором стоит cloudfare

    Требуется разработка парсера для сайтов с защитой Cloudflare. Обязателен опыт работы с такими проектами. Необходимо предоставить примеры ранее парсенных сайтов. Подробности будут обсуждены в переписке.

    Cloudflare
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер гугла

    Требуется разработка парсера Google, который будет извлекать фразы из базы данных и проверять их по результатам поиска. Если менее 5 страниц с упоминанием ключа, значение в базе обновляется на 0, иначе на 1. Необходимо реализовать поддержку выбора категорий, антикапчу и многопоточность. Также требуется фильтрация статусов переводов и работа через прокси.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить пару очень мелких ошибок php и написать 2 парсера php

    Требуется исправить мелкие ошибки в PHP и разработать два парсера. Первый парсер будет переводить текст на русском с помощью deepl.com и сохранять результаты в MySQL. Второй парсер осуществляет проверку перевода через Google по количеству страниц. Необходим опыт в парсинге и срочное выполнение задачи.

    MySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка функционала для php парсера с визуальным интерфейсом

    Ищется фрилансер для доработки функционала php парсера с визуальным интерфейсом. Необходимо выполнить мелкие задания по интерфейсу, подключить парсинг через прокси и разработать парсер переводов с DeepL. Опыт в написании парсеров и положительные отзывы обязательны. Работа требуется немедленно.

    GitMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить скрипт javascript

    Необходимо внести изменения в JavaScript-скрипт: убрать текстовое поле из окна записи, сделать окно плавающим, добавить новое плавающее окно с текстовым полем. Также требуется добавить подтверждение действия для кнопки записи, если открыта аудиозапись. Работы должны корректно отображаться на десктопах и мобильных устройствах, проверка в браузерах Chrome, FF, Safari.

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать плагин вордпресс

    Необходим плагин для WordPress 5.4.8, который будет рандомизировать данные из MySQL базы. Плагин должен включать выпадающие списки для выбора категории и подкатегории, возможность исключения строк из вывода и обновления содержимого. Также требуется функционал для копирования данных с возможностью добавления текста сверху и снизу. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    HTMLMySQLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 2 парсера в бд

    Требуется разработать два парсера, которые будут собирать данные и сохранять их в базу данных. Подробное техническое задание доступно по ссылке. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения задачи.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 2 парсера для сайта

    Необходимо разработать два парсера: один для сбора ассоциаций со слова 'паспорт', другой для сочетаний со словом 'путешествие'. Веб-интерфейс должен позволять загружать слова и сохранять результаты в zip архив. Скрипты должны работать на сервере без временных ограничений, с логированием ошибок и возможностью очистки лога.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$230
10 баллов
2 года назад
Парсер гугла
Все хорошо, работали не в первый раз. Заказчик - специалист и профессионал.
благодарю за работа! на высшем уровне.
Ответный отзыв
tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$270
10 баллов
3 года назад
Написать плагин вордпресс
HTMLMySQLWordPress
Очень доволен сотрудничеством! Эдуард постоянно был на связи, составил очень детальное ТЗ, доплачивал за доработки и с ним было легко продуктивно работать.
превосходная работа! полностью профессиональная работа, общение, сроки - все как и должно быть. отличный разработчик. Виктор, так держать!
Ответный отзыв
runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
3 года назад
Написать 2 парсера в бд
Все отлично, хороший заказчик с интересными задачами. Рекомендую!
Всё работает как нужно. Благодарю!
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$500
10 баллов
4 года назад
Серверный скрипт - постер на сайт (трудная задача, только доброкод)
Интересный проект. Заказчику охарактеризую только с положительной стороны. Виден опыт, про-качества, высший уровень.
Очень сложная задача была. Но этот разработчик действительно лучший из тех, с которыми я работал. Ведет проект даже после сдачи, если обнаруживаются проблемы в коде. Всегда на связи, профессионал.
Ответный отзыв
prog_web
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-2)
$25
7 баллов
4 года назад
Спарсить гугл и яндекс выдачу
MySQL
Исходники были видны на гитхабе, человек нервный. Неприятно с ним работать. Во всяком случае с моей стороны тоже были проблемы.
Эту другой отзыв. Я больше 12 лет работаю с исполнителями. В этот раз до последнего надеялся, что человек не врет. Неадекватный исполнитель. Работали по сделке без риска. Несмотря на это, он дал неправильные сроки, а потом постоянно врал о том, что вот-вот будет готово. Когда попросил его прислать текущий вариант работы, перестал отвечать. Общаться не умеет, сроки и людей не уважает.
Ответный отзыв
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