Требуется разработать Telegram-бота, который будет управлять пользователями в более чем 50 группах. Бот должен хранить список групп, принимать логин пользователя, добавлять и удалять его из групп. Необходим функционал для просмотра и изменения списка групп через интерфейс. Укажите сроки и стоимость разработки.
Работаю над своими проектами. Стараюсь вникать в каждый вопрос. Большая просьба комментировать свой код и в шапке измененного файла в комментарии указывать свои контакты.
Мои профили на других сайтах:
https://freelance.ru/Eduard555
https://www.fl.ru/users/Eduard555/
- Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Необходимо срочно собрать таблицу групп и каналов в Telegram по тематикам 'Дети' и 'Семья'. Требуется спарсить данные: количество участников, количество онлайн в момент поиска и информацию об администраторах. Убедитесь в актуальности данных и их правильном оформлении.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработчик для исправления php скрипта отправки смс, который перестал работать. Правильный скрипт предоставлен от поставщика. Опыт работы с клиентскими базами clientbase.ru обязателен.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется зарегистрировать новый сайт в различных каталогах и справочниках для повышения видимости в поисковых системах. Доступны описание и изображения для регистрации. Предпочтительно как автоматический, так и ручной подход. Укажите условия и сроки в отклике.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать парсер для сбора данных из определенных разделов Яндекс-услуг. Все текстовые данные должны сохраняться в формате CSV. Подробное техническое задание будет предоставлено после отклика.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработать PHP-страницу, состоящую из фреймов с размерами 1920x1080. Страница должна включать секундомер с кнопками на английском, текстовое окно с желтым фоном и основное окно с вертикальной прокруткой. Обеспечить правильное отображение содержимого из указанных источников.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад
Ищется разработчик для создания программы-постера объявлений на Windows. Приложение должно выполнять действия на сайте и поддерживать антикaptcha. Указать стоимость и сроки выполнения. Подробное техническое задание доступно по ссылке.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка портала для уникального сервиса, который предоставляет возможность практики с носителями английского языка. Подробное техническое задание будет отправлено в личных сообщениях. Участие в бесплатном тестировании платформы уже доступно.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется администрирование проекта для уникального сервиса практики с носителями английского языка. Подробное техническое задание будет предоставлено в личной переписке. Ожидаются специалисты с опытом работы в системном администрировании.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ошибку в js скрипте, из-за которой не работает правая кнопка мыши в текстовом поле. Необходимо обеспечить возможность вставки текста на десктопе и мобильных устройствах (Android и iPhone). Задача должна быть выполнена сегодня.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется отладить парсер на PHP, который временно работает и затем останавливается. Необходимо настроить его использование прокси-серверов, чтобы избежать блокировок со стороны целевого сайта. Ожидается, что фрилансер обеспечит стабильную работу парсера с правильными настройками прокси.Закрыт3 года назад
Разработать парсер для перевода данных из базы MySQL на русском языке с использованием deepl.com. Парсер должен отправлять значения в очередь перевода, управлять статусами и обеспечивать визуальный интерфейс для выбора категорий и подкатегорий. Реализовать функционал для отслеживания статуса перевода и очистки данных.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка парсера для сайтов с защитой Cloudflare. Обязателен опыт работы с такими проектами. Необходимо предоставить примеры ранее парсенных сайтов. Подробности будут обсуждены в переписке.Закрыт3 года назад
Требуется разработка парсера Google, который будет извлекать фразы из базы данных и проверять их по результатам поиска. Если менее 5 страниц с упоминанием ключа, значение в базе обновляется на 0, иначе на 1. Необходимо реализовать поддержку выбора категорий, антикапчу и многопоточность. Также требуется фильтрация статусов переводов и работа через прокси.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется исправить мелкие ошибки в PHP и разработать два парсера. Первый парсер будет переводить текст на русском с помощью deepl.com и сохранять результаты в MySQL. Второй парсер осуществляет проверку перевода через Google по количеству страниц. Необходим опыт в парсинге и срочное выполнение задачи.Закрыт3 года назад
Ищется фрилансер для доработки функционала php парсера с визуальным интерфейсом. Необходимо выполнить мелкие задания по интерфейсу, подключить парсинг через прокси и разработать парсер переводов с DeepL. Опыт в написании парсеров и положительные отзывы обязательны. Работа требуется немедленно.Закрыт3 года назад
Необходимо внести изменения в JavaScript-скрипт: убрать текстовое поле из окна записи, сделать окно плавающим, добавить новое плавающее окно с текстовым полем. Также требуется добавить подтверждение действия для кнопки записи, если открыта аудиозапись. Работы должны корректно отображаться на десктопах и мобильных устройствах, проверка в браузерах Chrome, FF, Safari.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходим плагин для WordPress 5.4.8, который будет рандомизировать данные из MySQL базы. Плагин должен включать выпадающие списки для выбора категории и подкатегории, возможность исключения строк из вывода и обновления содержимого. Также требуется функционал для копирования данных с возможностью добавления текста сверху и снизу. Укажите стоимость и сроки выполнения.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать два парсера, которые будут собирать данные и сохранять их в базу данных. Подробное техническое задание доступно по ссылке. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения задачи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать два парсера: один для сбора ассоциаций со слова 'паспорт', другой для сочетаний со словом 'путешествие'. Веб-интерфейс должен позволять загружать слова и сохранять результаты в zip архив. Скрипты должны работать на сервере без временных ограничений, с логированием ошибок и возможностью очистки лога.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад