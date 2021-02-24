Не агентство и не фирма. Я заказчик

Работаю над своими проектами. Стараюсь вникать в каждый вопрос. Большая просьба комментировать свой код и в шапке измененного файла в комментарии указывать свои контакты.

Мои профили на других сайтах:

https://freelance.ru/Eduard555

https://www.fl.ru/users/Eduard555/

https://www.weblancer.net/users/d654525/