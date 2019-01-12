Java программист. Специализируюсь на чат-ботов (роботов) для мессенжеров и соц. сетей. Также берусь за другие мелкие заказы по Java.

Самоучка. Есть знания большинства популярных фреймворков и инструментов.

В основном пишу ботов на три популярных ресурса:

ВКонтакте (бот для сообщений группы, бот для управления группы, бот для беседы)

Telegram

Discord

Код и бинарник на Java. Удостоверьтесь, что ваша машина поддерживает и на ней установлена Java (JVM, JRE). С каждым проектом даю инструкции, исходный код, скомпилированный бинарник в формате jar. Неделя, с момента сдачи проекта, на приоритетное устранение всех найденных недочетов с моей стороны. Возможна графическая оболочка для бота.