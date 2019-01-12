d8_

Денис Черный d8_

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Java программист. Специализируюсь на чат-ботов (роботов) для мессенжеров и соц. сетей. Также берусь за другие мелкие заказы по Java.

Самоучка. Есть знания большинства популярных фреймворков и инструментов.

В основном пишу ботов на три популярных ресурса:

  • ВКонтакте (бот для сообщений группы, бот для управления группы, бот для беседы)
  • Telegram
  • Discord
Код и бинарник на Java. Удостоверьтесь, что ваша машина поддерживает и на ней установлена Java (JVM, JRE). С каждым проектом даю инструкции, исходный код, скомпилированный бинарник в формате jar. Неделя, с момента сдачи проекта, на приоритетное устранение всех найденных недочетов с моей стороны.  Возможна графическая оболочка для бота.
JavaЧат-бот
Базы данных
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Встраиваемые системы
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$5/час
от $10от 2 дней
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Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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