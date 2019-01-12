Java программист. Специализируюсь на чат-ботов (роботов) для мессенжеров и соц. сетей. Также берусь за другие мелкие заказы по Java.
Самоучка. Есть знания большинства популярных фреймворков и инструментов.
В основном пишу ботов на три популярных ресурса:
- ВКонтакте (бот для сообщений группы, бот для управления группы, бот для беседы)
- Telegram
- Discord
Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
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Встраиваемые системы
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$5/час
от $10от 2 дней
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Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга