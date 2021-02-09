ocean-vann

http://ocean-vann.ru/«Ремонтируя квартиры, улучшаем качество жизни!» - девиз и миссия нашей компании. Поэтому именно красивый и качественный ремонт мы стремимся сделать нашему каждому клиенту. Мы не гигантская строительная корпорация, строящая многоэтажные типовые дома и объекты, мы – компания, которая специализируется на ремонтах квартир и ванных комнат в Москве.

Благодаря нашей специализации, мы и можем гарантировать индивидуальный подход, и самое внимательное отношение к каждому клиенту, и как следствие, достойное качество ремонта. Мы не просто делаем красивый ремонт – мы создаём атмосферу комфорта и уюта в вашей квартире. А стильная квартира или ванная комната после ремонта значительно повышают качество жизни и каждое утро улучшают настроение!

85% квартир, ремонтируемых нами, происходит без отселения. Поэтому наша постоянная задача - неудобства от ремонта свести к минимуму. Всегда стремимся сделать ремонт в допустимо сжатые сроки с минимальным строительным мусором и пылью для жилой квартиры. Чистота и порядок во время ремонта - наша цель.

Также мы отчётливо понимаем, что выбор вами компании по ремонту - это вопрос доверия. Наша позиция - качественный ремонт за оптимальную разумную стоимость. Поэтому нас рекомендуют друзьям, нам доверяют и мы очень ценим это.

Наше главное отличие от конкурентов – это успешная деятельность компании "Океан ванн" на рынке ремонтно-отделочных работ уже 15 лет. У нас есть все допуски, разрешения, лицензии и строительные сертификаты.