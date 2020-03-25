d_3d

Дмитрий Шерстобитов d_3d

 
36 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
3D-графика
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга