d_baldorzhieva

Расшифровка аудио, видео/ Перевод (английский)/ Редактирование, рерайтинг

Быстро и грамотно перепечатаю текст из аудио/видео. Переписываю дословно и вручную. Отредактирую текст, уберу слова-паразиты, заминки, повторы фраз, выделю необходимые фрагменты, если это нужно. Сделаю все максимально быстро с учётом Ваших требований. Желательны записи среднего и хорошего качества на русском языке. Преобразование речевых разговорных конструкций в правильные письменные литературные предложения по смыслу (по запросу).