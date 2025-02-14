Картагузова Дарья

Желаемая должность и зарплата

Интернет-маркетолог

Специализации:

— SMM-менеджер, контент-менеджер

— Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог

Занятость: проектная работа

График работы: удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 3 года 4 месяца

Ноябрь 2021 —

настоящее время

3 года 4 месяца

Проектная деятельность

Таргетолог ВК

Обязанности:

- Проводила анализ целевой аудитории и посадочных страниц, выявляла ключевые

потребности клиентов и зоны улучшения.

- Анализировала ретроспективные данные для разработки эффективных рекламных стратегий.

- Составляла медиапланы с учётом ключевых показателей эффективности (CPC, CPA, CTR).

- Разрабатывала креативы для рекламных кампаний: писала тексты, создавала баннеры и

визуальные материалы.

- Настраивала и запускала рекламные кампании в VK Ads и ВКонтакте, включая использование

инструментов ретаргетинга.

- Проводила A/B тестирование для выбора наиболее эффективных стратегий и креативов.

- Анализировала результаты кампаний с использованием инструментов аналитики

(Яндекс.Метрика, статистика сообщества ВК, показатели рекламного кабинета).

- Масштабировала успешные рекламные кампании для увеличения охвата и заявок.

- Ставила задачи дизайнерам и копирайтерам, контролировала выполнение работ.

- Работала с клиентами над улучшением сайтов, лендингов и воронок продаж для повышения

конверсий.

Достижения:

- Успешно увеличивала количество заявок и улучшала удержание клиентов, внедряя

эффективные рекламные стратегии.

- Повышала конверсию рекламных кампаний за счёт разработки привлекательных креативов

и грамотного таргетинга.

- Оптимизировала расходы на рекламу, снижая стоимость привлечения клиентов (CPA) и

повышая ROI.

- Интегрировала готовые аналитические инструменты (Яндекс.Метрика, статистика ВК),

настраивала цели и предоставляла клиентам подробные отчёты в формате Google Таблиц,

облегчая процесс принятия решений.

- Внедряла A/B тестирование, что способствовало выбору лучших подходов и повышению

эффективности рекламы.

Один из успешных кейсов: https://vc.ru/marketing/1242706-kak-sushi-palki-zavoevali-sankt-peterb

urg-keis-targetirovannoi-reklamy-vkontakte

Образование

Высшее

2019 Севастопольский государственный университет, Севастополь

Институт финансов, экономики и управления, Кафедра менеджмента и бизнес-аналитики

Повышение квалификации, курсы

2025 Интернет-маркетолог

SkyPro, Интернет-маркетолог

2022 Таргетология

Эксперт Мария Цепляева, Таргетолог ВК

2021 SMM, Таргетолог

Федеральный проект "Содействие занятости" (ТГУ), SMM, Таргетолог

Навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки Интернет-реклама Яндекс.Метрика Internet Marketing

Интернет маркетинг Маркетинговый анализ Таргетинг Аналитика

Медиапланирование Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговое планирование Таргетированная реклама Digital Marketing

Анализ конкурентной среды Разработка стратегии продвижения продуктов

Сводные таблицы Бюджетирование Анализ данных Реклама

Продвижение сайтов Планирование маркетинговых кампаний

Маркетинговые исследования Аналитическое мышление

Ведение групп в социальных сетях Tilda Figma

Дополнительная информация

Обо мне Ответственный и аналитически мыслящий специалист в области интернет-маркетинга с

опытом работы таргетологом ВКонтакте. Умею эффективно работать с данными и

применять тайм-менеджмент для соблюдения дедлайнов. Развитая насмотренность и

интерес к изучению новых инструментов позволяют находить нестандартные решения и

повышать эффективность рекламных кампаний.

Меня вдохновляет многогранность интернет-маркетинга и его значимость в продвижении

бизнеса в эпоху цифровизации. Постоянно изучаю блоги ведущих сервисов (Target Hunter,

Eresh и др.), анализирую кейсы других специалистов и слежу за трендами, чтобы

совершенствовать свои навыки.

Сильная сторона — аналитика: работа с цифрами и таблицами для выявления эффективных решений и оптимизации стратегий. Более 5 лет опыта управления сменой в сфере

общественного питания дали мне понимание специфики этой ниши и навыки управления

персоналом, что помогает в работе с клиентами и проектами.

Моя цель — постоянное расширение знаний в интернет-маркетинге и смежных

направлениях, чтобы лучше понимать работу всех инструментов, а также создание

собственной команды для реализации крупных проектов.