Привіт! Я пропоную послуги перекладача англійської, російської, української, іспонської, французької мов на ту, яка вам потрібна.
Егор, 18 років. Закінчив загальноосвітню школу, навчаюсь заочно на факультет логістики за кордоном. Пропоную послуги перекладача з
різних мов світу на ту, яка вам потрібна.
Легко знайду підход до кожної людини, маю досвід роботи в даній сфері вже 2 роки. Займаюсь цим з 10-го класу.
Я – гіперактивна людина, обожнюю домашніх тварин та найемовірно сильно люблю поїсти)
Також візьмусь за архітектуру та креслення