Привіт! Я пропоную послуги перекладача англійської, російської, української, іспонської, французької мов на ту, яка вам потрібна.

Егор, 18 років. Закінчив загальноосвітню школу, навчаюсь заочно на факультет логістики за кордоном. Пропоную послуги перекладача з

різних мов світу на ту, яка вам потрібна.

Легко знайду підход до кожної людини, маю досвід роботи в даній сфері вже 2 роки. Займаюсь цим з 10-го класу.

Я – гіперактивна людина, обожнюю домашніх тварин та найемовірно сильно люблю поїсти)

Також візьмусь за архітектуру та креслення