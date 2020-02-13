d_dzhenkins

Mobile & Web UI/UX Дизайнер | Графический дизайнер

Я профессионал высокого уровня, работаю в веб дизайне более 5 лет. С 2016 года в основном я занимался дизайном UI/UX и сотрудничал со многими стартапами, компаниями B2B/B2C и отдельными клиентами.Мой стек навыков и знаний:﻿ UI/UX Design Interaction Design Research Wire-framing/Prototyping UI Animations Graphic design MarketingИнструменты: Sketch Figma Adobe Experience Design Adobe Photoshop Adobe Illustrator InVision PrincipleДоверившись моему опыту в области UI / UX Design, вы произведете революцию в своей отрасли с помощью наилучшего решения, и моя команда будет рада стать частью вашей истории успеха, достигнув новых стандартов и целей.Я предоставлю вам свой профиль Dribbble / Behance во время интервью, чтобы вы могли увидеть мои работы.Есть идея? Свяжитесь с нами! 