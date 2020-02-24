d_hashkovskaya

Ретушер
Приветствую вас!
Я ретушер с опытом более 4х лет работы, индивидуально подхожу к обработке фотографии.
Беру краткосрочные и долгосрочные заказы на ретушь.
Работаю с beauty, event направлениями, проработкой кожи, цветокоррекцией.
В первую очередь, для меня важно взаимное уважение в общении и соблюдение договоренностей как со своей, так и с вашей стороны.
Придерживаюсь концепции, что ретушь помогает раскрыть потенциал фото и подчеркивать красоту каждого человека.
Напишите мне и мы выберем сроки и удобный вариант сотрудничества!
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