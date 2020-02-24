d_hashkovskaya

Ретушер

Приветствую вас!

Я ретушер с опытом более 4х лет работы, индивидуально подхожу к обработке фотографии.

Беру краткосрочные и долгосрочные заказы на ретушь.

Работаю с beauty, event направлениями, проработкой кожи, цветокоррекцией.

В первую очередь, для меня важно взаимное уважение в общении и соблюдение договоренностей как со своей, так и с вашей стороны.

Придерживаюсь концепции, что ретушь помогает раскрыть потенциал фото и подчеркивать красоту каждого человека.

Напишите мне и мы выберем сроки и удобный вариант сотрудничества!